Di Gianni Vittorio – Inaugurazione da record per il Pentedattilo Film Festival, festival di cortometraggi, in programmazione dal 7 al 11 dicembre presso il borgo antico di Pentedattilo. Ormai giunto alla sua undicesima edizione, la manifestazione si colora di bandiere e nazioni provenienti da tutto il mondo.

Dalla Bulgaria alla Grecia, dal Taiwan agli Usa, l’evento sta diventando un appuntamento importante, punto di riferimento di giovani registi, alcuni già noti al grande pubblico. Molto ricco il palinsesto di questo 2017. Oltre 100 cortometraggi selezionati (in rappresentanza di 40 nazioni); tra questi citiamo il film di animazione ‘’Gatta Cenerentola’’, entrato nella short list dei candidati all’Oscar 2018.

Eventi collaterali e mostra fotografica sull’immigrazione

Ma diversi sono anche gli eventi collaterali, come la mostra fotografica ‘’Piovuti dal mare’’ di Fabio Orlando, reportage sull’immigrazione , tema che l’autore ha saputo rappresentare con delicatezza e sensibilità. I suoi scatti ci fanno percorrere in immagini il processo di integrazione di alcuni ragazzi extracomunitari, provenienti da nazioni devastate da conflitti e povertà.

La programmazione prosegue con alcuni workshop e laboratori formativi, indirizzati a filmakers e studenti. Fra questi va menzionato la masterclass ‘’road to Oscar’’, diretta da Basil Khalil e Daniel Chan, registi del corto ‘’Ave Maria’’, candidato all’Oscar 2016. Tutti i film in concorso sono stati selezionati dal direttore artistico Americo Melchionda, e dallo sceneggiatore Emanuele Milasi.

L’evento è stato prodotto da Ram Film e cofinanziato dalla Regione Calabria, quale grande Festival di rilievo internazionale.

In concorso: il corto ‘Before i sleep’

Tra i titoli in concorso che abbiamo seguito col team della Fahrenheit 451 ci sentiamo di segnalare un corto inserito nella sezione ‘’Territorio in movimento’’: Before i sleep, del bulgaro Nicolay Todorov. La storia (una coppia rimasta senza casa scappa dalla città e va incontro all’ignoto), ha già uno stile maturo, vicino se vogliamo al cinema russo, enigmatico e simbolico. Anche qui troviamo alcuni di questi elementi tipici, come la Natura che circonda l’uomo, capace di modificare il corso degli eventi.

Maggiori dettagli sulla programmazione sul sito www.pentedattilofilmfestival.net