Reggio, III Circoscrizione. Luigi Catalano (GD): ‘Serve chiarezza sulla situazione attuale’

“Nonostante la mancata elezione nelle ultime consultazioni circoscrizionali, il mio impegno per il territorio non si è mai fermato, rimanendo sempre attento e vigile su ogni tipo di argomento che interessa la nostra comunità.

ho partecipato come uditore al consiglio di circoscrizione nel quale sono state approvate le commissioni. Nel corso della seduta, il vicepresidente ha salutato l’aula comunicando che avrebbe presieduto i lavori in quanto la Presidente eletta è impossibilitata a svolgere le sue funzioni per motivi personali. Rimasto sorpreso da tale comunicazione, ho chiesto spiegazioni ad alcuni consiglieri, i quali mi hanno informato che la Presidente eletta risulta assente dalla propria carica da circa metà luglio.

“Totale mancanza di comunicazione ai cittadini”

Nel manifestare il mio profondo dispiacere per le motivazioni legate a problemi di carattere personale – con l’augurio sincero che possano essere risolvibili nel più breve tempo possibile e che non siano gravi – intendo porre l’accento su un aspetto politico e istituzionale di primaria importanza.

Il punto centrale di questo comunicato è proprio la totale mancanza di comunicazione ai cittadini da parte dell’intero Consiglio in merito all’assenza della Presidente per lo svolgimento delle sue funzioni. Il nostro territorio ha bisogno di presenza costante e di chiarezza su ogni singolo argomento, in un momento particolarmente delicato soprattutto sul tema delle strutture sanitarie e sulle difficoltà nell’erogazione dei servizi di prima necessità.

L’impegno nei Giovani Democratici

Il mio impegno da Giovane Democratico mi ha portato in questi mesi ad essere impegnato attivamente nella vita politica della città, sia per le elezioni che ci hanno visto coinvolti sia nel promuovere un percorso politico giovanile che porti a una nuova classe dirigente per dare una svolta alle sorti del centrosinistra reggino.

Proprio per questi motivi, nel massimo rispetto personale e umano, non potevo non sollevare una questione politica e amministrativa così importante per il territorio, nel rispetto di tutti gli elettori che mi hanno sostenuto ma anche e soprattutto per tutto il territorio, che ha il dovere di essere informato sulla situazione attuale della III circoscrizione.

Auspico che vengano date delle risposte in tempi celeri, perché le attività del consiglio e della sua maggioranza devono continuare con la Presidente che i cittadini hanno eletto; se questo non fosse più possibile, sarebbe opportuno informare la cittadinanza e prendere le dovute decisioni rispetto a tale situazione”.

Luigi Catalano

Giovani Democratici di Reggio Calabria

Candidato lista Uniti per Reggio Nord