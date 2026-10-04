Primo tempo: un miracolo di Lagonigro salva la Reggina. E’ parità con il Trapani

L’ha preparata proprio bene il reggino Misiti. Di fatto non ha mai consentito alla Reggina con i suoi centrocampisti di poter fare gioco, mettendo uomo su uomo un calciatore su Acquadro, Rossetti e Abonckelet. Questi ultimi due insieme a Guida mai entrati veramente in partita. Primo tempo intenso, duro agonisticamente con una buona occasione per gli amaranto avuta da Fazio che da buona posizione di testa ha mandato fuori, poi il miracolo di Lagonigro sull’unico tiro in porta dei padroni di casa con Leveque che a giro aveva trovato una splendida ma il portiere amaranto incredibilmente ha tolto la palla dall’incrocio. Reggina con grande fatica, vedremo se i granata riusciranno a tenere questi ritmi anche nella seconda parte.