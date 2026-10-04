Trapani, Misiti: ‘Partita quasi perfetta, potevamo fare altri gol e ci è stato negato un rigore’

La gioia del tecnico reggino Giuseppe Misiti a fine partita a radio Febea: “Il merito è tutto dei ragazzi che si sono appplicati. Ho solo cercato di capire le loro problematiche e oggi mi hanno dato una grande risposta, facendo una partita perfetta. Già nel primo tempo potevamo fare due reti, ci è stato negato un calcio di rigore, diverse occasioni anche nel secondo. Abbiamo preparato con grande attenzione la partita, conoscevamo il loro gioco e abbiamo puntato ad annullarlo. Sono veramente contento per i calciatori, annullata la penalizzazione, adesso puntiamo a scalare la classifica. Abbiamo messo sotto la Reggina, una grande squadra. E’ ovvio che si sente la mancanza dei tifosi. Ai reggini un messaggio? Nessuno“.