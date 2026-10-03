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Reggio, disservizi idrici nella zona di Archi

I tecnici sono al lavoro per completare l’intervento nel più breve tempo possibile e ripristinare la regolare erogazione del servizio

03 Ottobre 2026 - 15:42 | di Redazione

mancanza acqua

Per consentire la riparazione di una copiosa perdita sulla rete idrica, si rende necessario procedere alla chiusura temporanea del serbatoio di Archi.

Pertanto, si potranno verificare disservizi nell’erogazione dell’acqua nel quartiere Archi per tutta la durata delle attività di riparazione.

I tecnici sono al lavoro per completare l’intervento nel più breve tempo possibile e ripristinare la regolare erogazione del servizio.

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