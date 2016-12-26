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Mangiare tanto e pentirsene: come ritrovare la forma fisica dopo le feste

Dopo Natale niente digiuni forzati: i consigli per tornare in forma con un'alimentazione sana e un po' di attività fisica

26 Dicembre 2016 - 17:03 | di Redazione

Tavola imbandita di Natale per l'evento “Natale... ma che bontà!” alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria

Il periodo natalizio fa rima con bagordi alimentari e con la tanto temuta “dieta dopo le feste“.

Complici l’atmosfera, le riunioni familiari, lo scambio dei doni e degli auguri, ogni occasione è buona per ritrovarsi intorno ad una tavola imbandita in cui è impossibile dire no alle pietanze tipiche e caloriche, ai dolci caratteristici e super farciti, a qualche alcolico di troppo.

Come rimettersi in forma?

Saltare i pasti è l’errore più comune.

Dopo un eccesso alimentare, l’errore più comune in cui si cade è quello di ricorrere ai digiuni forzati, credendo che questi abbiano un effetto compensatorio, quando in realtà non portano alcun beneficio, anzi: oltre a far male alla salute, essi sono i maggiori responsabili del cosiddetto “effetto yo-yo”, in cui le continue oscillazioni di peso (acquisito e perso) comportano frustrazioni e demotivazioni.

Ricominciamo, invece, con un’alimentazione più sana e più varia.

Iniziamo la giornata con le proprietà disintossicanti del limone Appena svegli, ancora a digiuno, beviamo uno o due bicchieri di acqua a temperatura ambiente a cui avremo aggiunto il succo di mezzo limone: questo semplice gesto facilita il processo di depurazione dell’organismo e la peristalsi intestinale, ed è un buon disintossicante naturale.

Facciamoci coraggio ed eliminiamo senza troppi indugi dalla dispensa e dal frigorifero gli avanzi di dolciumi, fritture, bibite industriali, intingoli vari (tanto invitanti, sì, ma…ahimé, quanti grassi!) a cui siamo ricorsi praticamente ad ogni ora per far spazio a cibi salutari ed ipocalorici, che consumeremo in abbondanza durante la giornata: un frutto di stagione come spuntino di metà mattina e pomeriggio, una ricca porzione di verdure miste, crude o cotte, ad inizio dei pasti principali, un piatto unico formato da legumi e cereali, pesce azzurro e carni magre saranno i nostri fidati alleati nei prossimi giorni.

Un altro abituale errore è quello di eliminare completamente i carboidrati dall’alimentazione: mai bandire pane e pasta dalla dieta, piuttosto scegliamola in versione integrale e, soprattutto se nei giorni scorsi ne abbiamo abusato, riduciamone nettamente la quantità.

Cerchiamo di limitare i pasti fuori casa, o almeno optiamo per qualcosa di poco elaborato e condito, come un panino con un affettato leggero e verdure, un trancio di pizza semplice, una insalatona con uno o due ingredienti proteici, che ci saziano senza però appesantire né l’organismo, né la bilancia.

Per tornare in forma dopo le feste, non scordiamo un po’ di attività fisica: privilegiamo la bici all’automobile per andare all’edicola; Facciamo una passeggiata a passo sostenuto; Prendiamo le scale anziché l’ascensore; Parcheggiamo la macchina ad una certa distanza dal lavoro.

Gli effetti positivi ed i benefici si vedranno, e non solo fisicamente: anche la salute e la mente ringrazieranno.

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