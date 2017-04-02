Penultima Giornata di serie B, vince la Futura

Un Botteghelle pieno per una gara corretta e combattuta tra Futura e Cataforio, con il verdetto rimandato all'ultima partita

Un Botteghelle gremito in ogni ordine di posti ha assistito ad una bellissima partita tra due squadre che non si sono risparmiate. Tanti ammoniti e squadre che hanno sempre tentato di superarsi all’insegna della massima sportività in campo.

Perfetto l’arbitraggio, come era prevedibile, considerata l’esperienza e lo spessore dei due arbitri designati. Futura subito, dopo pochi secondi, avanti con gol di Simone Martino su schema da fallo laterale.

Raddoppio a metà tempo di Calabrese su assist di Ecelestini.

Passa poco ed il Cataforio accorcia dopo una bella azione ben costruita che sorprende la difesa locale.

Primo tempo che si chiude sul 2 a 1. Secondo tempo spettacolare con il Cataforio che tenta di giungere al pareggio e la Futura di allungare ma da una parte Tonino Martino e dall’altra il portiere ospite chiudono la porta con interventi decisivi e spettacolari. A 2 minuti dal termine il Cataforio prova con il portiere di movimento ma non riesce a trovare il gol del pareggio.

Finisce così 2 a 1 e tutto viene rimandato all’ultima partita.