People Fly: nuovi voli da Reggio Calabria per Roma e Verona

Al centro della scena vi è ancora una volta l’Aeroporto dello Stretto, un tasto dolente per cittadini, turisti e lavoratori, che negli ultimi mesi hanno vissuto situazioni di disagio.

“Siamo un’azienda italiana con capitale interamente privato con sede in Cagliari, realizziamo voli charters con Aeromobili di proprietà di Primarie Compagnie Aeree Certificate. Peoplefly non è un vettore aereo ed i voli pubblicizzati sono effettivamente operati da compagnie aeree titolari di licenza di esercizio”

Sono queste le parole che compaiono sul sito People Fly, la compagnia aerea che già dal mese di marzo aveva cominciato a far parlare di sè in città. Sul sito dell’azienda è finalmente possibile notare la presenza di nuove tratte per la nostra città. A partire da giugno saranno disponibili infatti nuovi voli per raggiungere Roma Fiumicino e Verona.

Le parole che l’amministratore delegato Andrea Caldart, aveva rivolto pochi mesi fa ai microfoni di Reggio Tv sembrano quindi prendere finalmente forma.

“Vorremmo iniziare a maggio, con due voli a settimana Reggio Calabria-Verona, il giovedi e il venerdi, con prezzi tra i 79 e gli 89 euro. Siamo però interessati ad altre tratte, come quelle con Venezia e Roma, che vorremmo realizzare dopo questo primo test con Verona”. L’imprenditore veneto specifica come ancora non ci siano contratti sottoscritti, ma “stiamo parlando di qualcosa in più di un semplice spunto progettuale.”