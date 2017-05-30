“Odissee le voyage”: il viaggio verso Itaca degli studenti reggini

Lo spettacolo “Odissee, le voyage” è una rivisitazione in chiave moderna delle avventure di Ulisse durante il viaggio di ritorno ad Itaca, dopo la caduta di Troia. Realizzato dagli studenti del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” e del Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, ripercorre le tappe più significative dell’Odissea, sfruttando l’ironia per trasmettere e mettere in evidenza alcuni valori… fondamentali per la vita dell’uomo. Ulisse, il protagonista, interpretato da diversi attori, incontrerà personaggi e figure mitologiche che potranno ostacolarlo o, al contrario, aiutarlo nel suo viaggio di ritorno a casa…

Le varie scene, molto simboliche, sono rappresentate mediante un forte linguaggio di tipo fisico, con dialoghi principalmente in forma corale.

Tramite quest’esperienza gli spettatori si identificheranno nella realtà dei personaggi, resi verosimili ed attuali dalle espressive interpretazioni dei ragazzi, che grazie alla guida del tutor e attore Enzo de’ Liguoro si sono impegnati con crescente motivazione, spirito di collaborazione, ma soprattutto con abnegazione.

La scenografia, in piena aderenza al contenuto della performance teatrale, si inserisce come contesto dinamico arricchendone l’aspetto coreografico. Essa è stata interamente progettata e realizzata con maestria all’interno del laboratorio di “Architettura e ambiente” del Liceo Artistico “M.Preti – A.Frangipane”.

Scenografia, canti e recitazione degli studenti

Gli studenti dei due Licei cittadini hanno, quindi, concordato all’unisono l’aspetto drammaturgico della rappresentazione; Il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”, ha curato con particolare riguardo la scelta dei canti, rivisitati per l’occasione da Alessandra de’ Liguoro del “Centro Studi Quasimodo”, così come la recitazione di poesie in francese.

Un particolare e doveroso ringraziamento va ai Dirigenti scolastici, per il Liceo Artistico “Preti-Frangipane”, all’Avv. Albino Barresi e per Il Convitto “T.Campanella”, alla Dott.ssa Francesca Arena per avere accolto con entusiasmo tale iniziativa; ai referenti del Laboratorio teatrale, la Prof.ssa Paola Spina, che ha coordinato ogni attività inerente il percorso laboratoriale curando inoltre i rapporti con organi , mezzi di informazione ed Enti esterni; ai Professori, Nunzio Tripodi e Francesco Alati che hanno ideato, progettato e realizzato all’interno dei diversi laboratori del Liceo Artistico l’importante impianto scenografico della rappresentazione.

I ringraziamenti a docenti e referenti del progetto

Per il Convitto “T.Campanella”, un sentito ringraziamento va alla Prof.ssa Maria Crucitti, che ha instancabilmente coordinato le attività del laboratorio teatrale, unitamente alle Professoresse Maria Antonia Fusaro e Maria Marino, referenti del progetto.

Rimane ,quindi, non da ultimo che ringraziare i giovani protagonisti di tale percorso, gli studenti,che, mirabilmente guidati dall’attore Enzo de’ Liguoro e dal suo staff,hanno saputo e voluto dare a tale esperienza quell’alto valore pedagogico che caratterizza l’attività formativa prettamente peculiare del teatro.

Lo spettacolo avrà luogo all’aperto, nella suggestiva cornice di Piazza Castello, domani, mercoledì 31 Maggio alle ore 20:30.