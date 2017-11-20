La “Persuasione” come tema portante, fulcro di suggestioni teatrali che prenderanno per mano lo spettatore nella VI edizione del Festival Miti Contemporanei. Il festival itinerante, appuntamento ormai irrinunciabile che dona altissima qualità al territorio di Reggio Calabria e provincia, punta ancora una volta a quella che è la sua mission: creare un equilibrio perfetto tra Mito e Contemporaneo; tradizione e innovazione.

Portando al territorio, al contempo, un’impronta peculiare che valorizza ed esalta i luoghi della cultura. Ancora una volta Scena Nuda, con la sua direttrice artistica Teresa Timpano coadiuvata dalla project manager Roberta Smeriglio, propone un cartellone imperdibile: mercoledì 22 novembre, dopo una tappa antimeridiana al Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria per la Lezione-incontro tenuta da Paolo Bignamini “L’arte della persuasione”, appuntamento al Museo Archeologico di Rosarno alle ore 17.00 con la conferenza “Il demoniaco nel mito” a cura del CIS Calabria dove la Prof. Paola Radice Colace (Ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina) anticipa il tema del festival.

Il Maestro e Margherita al Castello Ruffo di Scilla

Che troverà la sua prima rappresentazione scenica la sera stessa a Scilla, al Castello Ruffo di Calabria ore 21.00, grazie allo spettacolo in Prima regionale “Il Maestro e Margherita – Voland” da Michail Bulgakov, drammaturgia Fabrizio Sinisi, regia Paolo Bignamini con Mario Cei, Federica D’Angelo, organizzazione e produzione Carlo Grassi, consulenza scientifica Gian Piero Piretto, un progetto di Gabriele Allevi e Paolo Bignamini, per una co-produzione ScenAperta Altomilanese Teatri e Teatro de Gli Incamminati/deSidera.

Non prima di aver gustato,alle 20.00, l’Aperitivo – Aperiarte Eccellenze enogastronomiche. Le due tappe provinciali potranno essere seguite anche grazie alla disponibilità di una navetta Transfert Reggio-Rosarno-Scilla-Reggio, con obbligo di prenotazione.

Nosside e Trance a Reggio Calabria

Per non dimenticare l’importanza delle nostre origini magno greche si continua venerdì 24 Novembre alle ore 17.30 al Museo Archeologico di Reggio Calabria con i 32 anni del Premio Mondiale “Nosside”. Alle ore 20.00 al Teatro U. Zanotti Bianco andrà in scena l’attesa ultima produzione di Scena Nuda, la prima Nazionale “Trance”, drammaturgia e regia a cura di Filippo Gessi, con Alessio Bonaffini, Tino Calabrò,

Jessica Granato, Margherita Smedile, musiche Simone Squillace. Subito dopo Aperiarte – Eccellenze enogastronomiche regalerà agli spettatori un tempo per dibattere piacevolmente e, a seguire, lo spettacolo in prima regionale “Il volo di Michelangelo” col testo e la regia di Nicola Zavagli per una produzione Compagnia Teatri d’Imbarco. La riscoperta del Mito continua domenica 26 Novembre: alle ore 11.00 all’Ipogeo di Piazza Italia una interessante visita guidata con racconto dal vivo “Donne e mito”. E alle ore 20.00 il Castello Aragonese Torre sud II° livello ospiterà con la sua magia lo spettacolo performance in Primo Studio “L’inferno del non ritorno”, regia di Matteo Tarasco con Teresa Timpano per una Produzione Scena Nuda, scene e costumi dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria.

Dalle ore 20.40 la Torre sud 1°livello proporrà lo Spettacolo Performance in Prima nazionale

“But if our room is dark at night”, dal progetto: “Ecuba n° 50: la persuasione”, Concept and realization: Danila Gambettola, vincitore del bando nazionale Miti Contemporanei 2017 per compagnie di danza o singoli artisti italiani ed Europei. A finire Aperiarte – Eccellenze enogastronomiche.

Gli appuntamenti di lunedì 27 novembre

Lunedì 27 Novembre alle ore 11.00, l’appuntamento è al Palazzo storico Miramare con “Filius” in Prima nazionale, imperdibile drammaturgia e regia di Saverio Tavano, selezionato attraverso il bando nazionale Miti Contemporanei 2017 per compagnie o singoli artisti Calabresi.

Da non dimenticare l’appuntamento per i più piccoli dal 21 al 23 novembre alla Biblioteca Comunale “P. De Nava” con “Ulisse: Nessuno”, progetto Miti per l’infanzia, a cura di Spazio Teatro. E per i genitori che hanno voglia di seguire il percorso del Festival Miti Contemporanei un servizio gratuito di nursery e ludoteca gestito da “Crescere insieme”, disponibile negli orari di spettacolo. Su richiesta, inoltre, anche il servizio navetta per disabili gestito da Agiduemila Volontariato. Tutte le info e per le prenotazioni sul sito ufficiale www.festivalmiticontemporanei.it