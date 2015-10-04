PFW: la sfilata provocatoria di Rick Owens dove gli abiti sono corpi

Di Manuela Di Vietri – E’ una performance che emoziona e sicuramente non si dimentica, quella proposta da Rick Owens durante la Paris Fashion Week, in una sfilata, in cui le modelle sono vestite con altre modelle e indossando corpi come fossero abiti o accessori.

Per Rick Owens l’indagine sul senso degli abiti, sulla loro storia e sul superamento della loro forma convenzionale è da sempre al centro del suo lavoro, con questa sfilata vuole quindi probabilmente lanciare un messaggio provocatorio che lasci nell’aria una riflessione sulla moda presente e futura…