City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

PFW: la sfilata provocatoria di Rick Owens dove gli abiti sono corpi

Alla Paris Fashion Week una performance che gioca con il corpo e con il senso degli abiti

04 Ottobre 2015 - 10:33 | di Redazione

Rick Owens alla Paris Fashion Week, la sfilata provocatoria

Di Manuela Di Vietri  – E’ una performance che emoziona e sicuramente non si dimentica, quella proposta da Rick Owens durante la Paris Fashion Week, in una sfilata, in cui le modelle sono vestite con altre modelle e indossando corpi come fossero abiti o accessori.

Per Rick Owens l’indagine sul senso degli abiti, sulla loro storia e sul superamento della loro forma convenzionale è da sempre al centro del suo lavoro, con questa sfilata vuole quindi probabilmente lanciare un messaggio provocatorio che lasci nell’aria una riflessione sulla moda presente e futura…

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Parigi Sfilate
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?