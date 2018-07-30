Ecco il post di Aurelio Coppolino dopo esser approdato al Pianeta Viola del rione Modena di Reggio Calabria:

Campionato Serie A1 1992-93: Sconochini, Avenia, Rifatti, Volkov, Garrett, Lorenzon, Giuliani, Spangaro, Santoro, Ass. Coach Benedetto, Coach Recalcati, Prep. Altl. Albino, Mass. Marciano’- Bullara.

Oggi ho avuto l’onore di entrare per la prima volta in via mia presso il Pianeta Viola, dove nella mia stanza messa a disposizione da gente stupenda, ho trovato questa foto di fronte alla quale mi sono bloccato per dieci minuti.

Mercoledì 1 agosto alle ore 12 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, insieme al Sig. Sindaco, al Coach 2018-19 ed al Direttore Marketing e Comunicazione, presenteremo alla città di Reggio Calabria il Nostro progetto.

La Viola è di chi la ama .

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Causa mancato accordo con la Società Orange Ball, la Viola Reggio Calabria S.S.D. a R. L., al fine di risparmiare energie temporali preziose, si trova costretta a procedere con nuovo logo, sito e social network. L’Amministratore Unico Coppolino si scusa nel non essere riuscito a perseguire soluzione, ennesima, controversia legata a passata gestione societaria.