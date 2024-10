Lavori in corso al Pianeta Viola, Falcomatà: “Intervento minuzioso e capillare” – FOTO

La struttura sportiva sita nel rione Modena, un vero e proprio fiore all’occhiello dell’impiantistica del sud d’Italia è ad un passo dalla riapertura. Le attività di restyling dell’impianto sono iniziate grazie al proficuo lavoro degli uffici della Città Metropolitana. Le attività di sfalcio e la pulizia dell’area esterna sono il primo passo verso l’imminente riapertura dell’impianto.

In merito a queste attività è intervenuto il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, spiegando:

“Dopo lo sgombero dei locali del Pianeta Viola, dopo anni di utilizzo non regolare, abbiamo ripreso possesso della struttura grazie ai nostri uffici ed alla polizia metropolitana. Il nostro obiettivo è quello di non fermare l’attività sportiva dei ragazzi che hanno vissuto e devono continuare a vivere questa importante struttura svolgendo attività in maniera seria e regolare. E’ stato svolto un lavoro minuzioso e capillare per venire a capo di una vicenda che ha radici lontane e che sembrava non poter mai terminare con un esito positivo. Il ripristino della “normalità” del Pianeta Viola era uno dei nostri obiettivi primari dalla nascita della Città Metropolitana ed oggi, dopo aver risolto svariate problematiche connesse siamo ad un passo da una storica riapertura. Desidero ringraziare i Settori Edilizia, Sport, Patrimonio ed Avvocatura della Città Metropolitana che stanno lavorando in sinergia per garantire l’imminente ripartenza dell’impianto. L’attesa sarà davvero minima ed è provocata esclusivamente dalla voglia, da parte dell’Ente di non lasciare nulla al caso. Nel breve periodo gli sportivi di svariate associazioni e società sportive del territorio potranno giocare, formarsi e divertirsi nell’impianto del Pianeta Viola, una delle strutture sportive più rappresentative dell’area metropolitana in attesa del nuovo bando che potrà valorizzare percorsi gestionali d’eccellenza inerenti al complesso sportivo”.