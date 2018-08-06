Il sindaco metropolitano Falcomatà annuncia un avviso per la concessione pluriennale dell'impianto di via Pio XI, aperto a scuole e società sportive

Reggio Calabria. Il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà informa che, a seguito di numerosi incontri con i rappresentanti della società Viola Reggio Calabria, ed in vista di prossimi incontri con altre realtà della pallacanestro reggina, al fine di valorizzare maggiormente e rendere finalmente fruibile alle scuole e alle società sportive dell’area metropolitana, l’impianto sportivo di via Pio XI, conosciuto dal grande pubblico come Pianeta Viola, sarà pubblicato un avviso per la concessione pluriennale dello stesso.

Tutto ciò con l’obiettivo di porre fine ad una situazione di precarietà che dura ormai da troppi anni e rilanciare, anche in chiave sociale, la struttura sportiva, da sempre fiore all’occhiello del panorama cestistico regionale.

Fonte – Ufficio del Portavoce del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria