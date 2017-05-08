Nuovo piano scuole è investimento per il futuro della nostra Città Metropolitana

«Scuole sicure ed anche belle. Reggio Calabria si distingue ancora una volta sul piano della programmazione. Grazie all’intervento tempestivo della Città Metropolitana e del Sindaco Giuseppe Falcomatà , il nostro territorio avrà finalmente istituti scolastici all’altezza delle esigenze formative sottolineate dalla comunità scolastica, dai genitori e naturalmente dagli studenti».

E’ quanto scrive in una nota l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria Anna Nucera commentando il nuovo piano per l’edilizia scolastica presentato ieri durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Alvaro alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, del consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Demetrio Marino e del Dirigente Giuseppe Mezzatesta.

«Il piano presentato dal Sindaco – ha aggiunto l’Assessore Nucera – prevede la costruzione di cinque nuovi istituti e la ristrutturazione di altri otto, alcuni dei quali in Città ed altri divisi tra l’area jonica e quella tirrenica. Una ripartizione che è segno della lungimiranza applicata nella costruzione del piano degli interventi, che evidenziano una visione nient’affatto reggiocentrica».