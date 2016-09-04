Piattaforma dei procedimenti: le istanze dei cittadini in digitale
Al via la piattaforma per presentare e gestire in digitale le istanze dei cittadini, a partire dal Permesso di Costruire
04 Settembre 2016 - 11:58 | di Redazione
Si terrà domani lunedi 5 settembre alle ore 11:00 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione della Piattaforma dei Procedimenti che consentirà di presentare e gestire le istanze dei cittadini via internet in formato digitale. Nel corso della conferenza verrà presentato il primo dei procedimenti dematerializzati (Il Permesso di Costruire) che potrà essere trasmesso dai cittadini e lavorato dai funzionari comunali senza l’utilizzo della carta.
Parteciperanno alla conferenza stampa il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore alla Smart City Agata Quattrone,il dirigente del Settore Pianificazione Urbana Manuel Pulella, il responsabile dello sviluppo di Re.Ca.Si. S.p.A. Filippo D’Errigo.
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