A Piazza Camagna ‘Let’s Play Different’
Prima tappa calabrese dell'iniziativa Leo Kairós in piazza Biagio Camagna: un gioco aperto a grandi e piccini per scoprire la ricchezza della diversità
29 Ottobre 2016 - 13:48 | di Redazione
Diversità: una ricchezza e non un limite invalicabile.
Oggi, 30 Ottobre, presso la piazza “Biagio Camagna”, lungo il Corso Garibaldi di Reggio Calabria, avrà luogo la prima tappa calabrese dell’iniziativa Leo KAIRÓS “Let’s Play Different”.
Un evento che cercherà di far comprendere la disabilità a chi vorrà cimentarsi in quello che è un vero e proprio gioco, aperto a grandi e piccini. I ragazzi dei Leo Club della zona “Rhegium” , zona formata dai club Reggio Calabria Host, Reggio Calabria Primo Sole, Villa San Giovanni, Polistena e Palmi, invitano la comunità reggina a partecipare numerosa affinché non si cerchi di rendere il diverso uguale a noi ma, piuttosto, si provi a scoprire le meraviglie della sua diversità.
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