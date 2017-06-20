A Piazza Castello la “Notte prima degli esami” degli studenti reggini
Il 20 giugno alle 23 Piazza Castello accoglie i maturandi reggini per la notte che precede la prima prova di maturità, sotto il Castello Aragonese
20 Giugno 2017 - 14:10 | di Federica Geria
Il momento atteso dai tanti studenti delle superiori al quinto anno è arrivato. Ci siamo, stasera 20 giugno, i giovani maturandi vivranno la loro notte prima degli esami!
Una notte indimenticabile, in cui si pensa allo studio, alle possibili tracce, alla collocazione strategica del proprio posto in aula, ma si pensa anche al futuro, all’università, all’inserimento nel mondo lavorativo, ma soprattutto ai momenti splendidi ed emozionanti trascorsi tra i banchi di scuola, ai compagni, alle grandi amicizie nate tra i corridoi e a tutto ciò che di bello hanno trasmesso gli insegnanti.
La notte prima degli esami è un evento che viene vissuto una sola volta nella vita ed è proprio per questo che merita di essere trascorso nel migliore dei modi. Da 10 anni circa è ormai considerata una vera e propria tradizione in tutta Italia, quasi un rito di passaggio che gli studenti affrontano con piacere, grazie anche al celebre film del 2006 di Fausto Brizzi.
L’appuntamento a Piazza Castello
A Reggio Calabria questa particolare notte verrà vissuta a Piazza Castello, dove i tanti studenti reggini del quinto anno, di tutte le scuole della città, si incontreranno e riuniranno per trascorrere insieme la serata che precede la prima prova di maturità (l’unica comune a tutte le scuole).
Una notte di gioia e spensieratezza, in cui si canta tutti insieme, si stappa, si balla e ci si incontra per confrontarsi, per festeggiare questo momento unico, che precede “l’inizio della fine“.
Un rito che ormai si ripete in città da qualche anno e che si afferma ogni volta come un momento di aggregazione da affrontare col sorriso e con l’entusiasmo che caratterizza i giovani maturandi.
Il Castello Aragonese fa da cornice
A far da cornice in questa magica notte sarà dunque l’antica fortezza del Castello Aragonese, che diventerà lo sfondo di attimi di gioia e spensieratezza. CityNow augura un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi!
Appuntamento a Piazza Castello, 20 giugno ore 23:00!
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra
E un pianoforte sulla spalla
Come i pini di Roma, la vita non li spezza
Questa notte è ancora nostra
Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati
Le bombe delle sei non fanno male
E’ solo il giorno che muore
E’ solo il giorno che muore
Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza
Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto
Stasera al solito posto, la luna sembra strana
Sarà che non ti vedo da una settimana
Maturità t’avessi preso prima
Le mie mani sul tuo seno
E’ fitto il tuo mistero
E il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani
Non fermare ti prego le mie mani
Sulle tue cosce tese
Chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare
Notte prima degli esami, notte di polizia
Certo qualcuno te lo sei portato via
Notte di mamme e di papà col biberon in mano
Notte di nonne alla finestra
Ma questa notte è ancora nostra.
Evento: clicca qui
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