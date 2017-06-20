A Piazza Castello la “Notte prima degli esami” degli studenti reggini

Il momento atteso dai tanti studenti delle superiori al quinto anno è arrivato. Ci siamo, stasera 20 giugno, i giovani maturandi vivranno la loro notte prima degli esami!

Una notte indimenticabile, in cui si pensa allo studio, alle possibili tracce, alla collocazione strategica del proprio posto in aula, ma si pensa anche al futuro, all’università, all’inserimento nel mondo lavorativo, ma soprattutto ai momenti splendidi ed emozionanti trascorsi tra i banchi di scuola, ai compagni, alle grandi amicizie nate tra i corridoi e a tutto ciò che di bello hanno trasmesso gli insegnanti.

La notte prima degli esami è un evento che viene vissuto una sola volta nella vita ed è proprio per questo che merita di essere trascorso nel migliore dei modi. Da 10 anni circa è ormai considerata una vera e propria tradizione in tutta Italia, quasi un rito di passaggio che gli studenti affrontano con piacere, grazie anche al celebre film del 2006 di Fausto Brizzi.

L’appuntamento a Piazza Castello

A Reggio Calabria questa particolare notte verrà vissuta a Piazza Castello, dove i tanti studenti reggini del quinto anno, di tutte le scuole della città, si incontreranno e riuniranno per trascorrere insieme la serata che precede la prima prova di maturità (l’unica comune a tutte le scuole).

Una notte di gioia e spensieratezza, in cui si canta tutti insieme, si stappa, si balla e ci si incontra per confrontarsi, per festeggiare questo momento unico, che precede “l’inizio della fine“.

Un rito che ormai si ripete in città da qualche anno e che si afferma ogni volta come un momento di aggregazione da affrontare col sorriso e con l’entusiasmo che caratterizza i giovani maturandi.

Il Castello Aragonese fa da cornice

A far da cornice in questa magica notte sarà dunque l’antica fortezza del Castello Aragonese, che diventerà lo sfondo di attimi di gioia e spensieratezza. CityNow augura un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi!

Appuntamento a Piazza Castello, 20 giugno ore 23:00!

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra

E un pianoforte sulla spalla

Come i pini di Roma, la vita non li spezza

Questa notte è ancora nostra

Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati

Le bombe delle sei non fanno male

E’ solo il giorno che muore

E’ solo il giorno che muore

Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza

Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto

Stasera al solito posto, la luna sembra strana

Sarà che non ti vedo da una settimana

Maturità t’avessi preso prima

Le mie mani sul tuo seno

E’ fitto il tuo mistero

E il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani

Non fermare ti prego le mie mani

Sulle tue cosce tese

Chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare

Notte prima degli esami, notte di polizia

Certo qualcuno te lo sei portato via

Notte di mamme e di papà col biberon in mano

Notte di nonne alla finestra

Ma questa notte è ancora nostra.

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