A Catona una Piazza per onorare il ricordo di ‘Domenico e Chiara’ – FOTO

Si è svolta ieri la cerimonia di intitolazione della Piazza ‘Domenico e Chiara’, sul lungomare di Catona. La storia di Domenico Tortorici e Chiara Matalone è tristemente legata a quella che fu denominata la ‘Strage di Brescia’. Una vicenda che segnò la morte di quattro persone: i due fidanzati Domenico Tortorici e Chiara Matalone (entrambi diciannovenni); la madre di Chiara, Francesca Alleruzzo (45 anni) e Vito Macadino (56 anni).

Nel quartiere di Brescia, San Polo, il 4 marzo del 2012, si consumò una tragedia, frutto della follia omicida di Mario Albanese (34 anni) che non si era rassegnato alla fine della relazione con Francesca Alleruzzo. Quella notte drammatica tra il 3 e il 4 marzo 2012, Mario Albanese, ex marito di Francesca che non aveva accettato la nuova vita dell’ex moglie, ha atteso fuori casa che lei tornasse con la persona che stava frequentando, Vito Macadino.

Li ha attesi per ucciderli e poi, entrando in casa, ha ucciso anche Chiara (figlia nata dal primo matrimonio dell’ex moglie con Dino Matalone) e il suo fidanzato Domenico. Ha risparmiato la vita soltanto alle tre figlie, avute con l’ex moglie che aveva appena ucciso.

“Teniamo così, vivi e inseparabili nel loro amore, la memoria di due figli di Reggio, di cui siamo fieri ed orgogliosi. La storia di un amore puro e forte, che ha vinto anche la morte. La prima piazza della città, che porta due nomi, senza nessun cognome, un’unica entità, indimenticabile. Perchè Domenico e Chiara siano simbolo di tutta la comunità, dei tanti giovani che ogni giorno si incontrano proprio qui, in uno degli scorci più belli del nuovo Lungomare di Catona. La prima piazza raccontata da un QrCode, perché la loro storia sia conosciuta e diffusa. Piazza Domenico e Chiara, da oggi restituisce quel consapevole sollievo che il loro sogno di una vita insieme è legato all’eternità” – sono state le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

Un momento toccante al quale hanno partecipato le famiglie dei due ragazzi, le realtà e parrocchiali e associative del territorio, nelle quali Domenico e Chiara erano pienamente integrati, gli insegnanti, e tutti coloro hanno sempre sostenuto l’associazione che porta il loro nome e che svolge attività per onorare il loro ricordo.

Erano presenti gli assessori Anna Briante e Carmelo Romeo, e i consiglieri Giovanni Latella e Franco Barreca, il Presidente della Commissione di toponomastica Domenico Cappellano, oltre al Presidente del Consiglio comunale Enzo Marra che ha dichiarato:

