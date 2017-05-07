A piazza Duomo la Giornata Internazionale di Croce Rossa
Dalle 16 alle 20 stand e simulazioni di emergenza sanitaria con i volontari e le infermiere volontarie del Comitato locale CRI
07 Maggio 2017 - 10:13 | di Vincenzo Comi
In occasione della Giornata Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ( 8 Maggio ) il Comitato Locale C.R.I. di Reggio di Calabria insieme alle Infermiere Volontarie C.R.I. dell’ Ispettorato di Reggio Calabria simuleranno giorno 07 maggio 2017 a Piazza Duomo dalle ore 16 alle ore 20 alcune situazioni di emergenza sanitaria.
I Sette Principi fondamentali di Croce Rossa
L’Associazione di Croce Rossa, associazione di promozione sociale, opera sia a livello nazionale che internazionale ormai da tantissimi anni, promuovendo e divulgando quelli che sono la garanzia del suo agire, e cioè i Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, e che ne costituiscono lo spirito e l’etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.
L’iniziativa, infatti, nasce dall’esigenza di creare un’adeguata coscienza sociale di formazione e informazione sulle pratiche di primo soccorso, nonché per sensibilizzare la cittadinanza agli scenari che possono presentarsi durante un’ emergenza – soccorso sanitario – promuovendo le norme di sicurezza da osservare.
Stand e simulazioni in piazza
Pertanto, verranno allestiti alcuni stand, sia dei Volontari Giovani C.R.I., nei quali saranno esposti i progetti e le attività svolte dal Comitato Locale di Reggio Calabria; sia delle Infermiere Volontarie C.R.I. dell’ Ispettorato di Reggio Calabria, dove verrà effettuata la misurazione della pressione arteriosa e la promozione del Corpo delle Infermiere Volontarie.
La simulazione, invece, consisterà nell’ allestimento di una scena di emergenza che vedrà impegnati sia i Volontari C.R.I. che le Infermiere Volontarie C.R.I. nell’ applicazione di tutte le manovre necessarie per fronteggiare i vari casi ( primo soccorso, manovre di disostruzione pediatriche, utilizzo del defibrillatore per arresti cardiaci, trasporto di politraumatizzati ed interventi su fratture scomposte).
Vi aspettiamo numerosi!!!
Croce Rossa Italiana per un’Italia Unita.
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