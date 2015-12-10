Piazza Modenelle di Arghillà a don Italo Calabrò

«Accolgo con soddisfazione la scelta della Giunta Falcomatà, di proporre alla costituenda Commissione per la Toponomastica, l’intitolazione di Piazza Modenelle di Arghillà al compianto don Italo Calabrò, uomo ricordato per la sua grandezza spirituale e culturale» è quanto dichiarato dal consigliere del PD Enzo Marra.

«Tale scelta – ha affermato il consigliere Marra – conferma l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione verso il territorio periferico della zona nord della città».

«Arghillà, quartiere per troppi anni abbandonato – ha proseguito il consigliere – è al centro dell’Amministrazione Falcomatà, ecco perché la scelta non è casuale: riaffermiamo con forza la presenza delle istituzioni sul territorio».

«Oggi, a distanza di venticinque anni dalla morte di don Italo, Arghillà potrà concretamente ricordarne la sua memoria attraverso un gesto permeato da un alto valore simbolico. La piazza, da sempre luogo di aggregazione, porterà il nome di un uomo che ha rappresentato e che tutt’oggi rappresenta, un punto di riferimento per la comunità di Reggio Calabria. Don Italo ha speso la sua vocazione al servizio degli ultimi e dei più bisognosi, a favore dell’inclusione sociale, lasciando un messaggio indelebile alle nuove generazioni, i cui insegnamenti di vita sono ancora vivi nella comunità» ha continuato il consigliere Marra.

«Il mio impegno personale, anche da componente della Commissione per la Toponomastica, sarà coerente con il percorso che da un anno a questa parte il Sindaco Giuseppe Falcomatà sta portando avanti a favore del rilancio e della valorizzazione delle periferie» ha concluso Enzo Marra.