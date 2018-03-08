Sabato 10 marzo il professor Sebastiano Stranges, archeologo e naturalista, parla del più grande monolite europeo tra storia e geologia, con degustazione di prodotti tipici

Sabato 10 marzo alle ore 18, presso la botteguccia di PIetraKappa in via della Giudecca 40, il professor Sebastiano Stranges, archeologo e naturalista, terrà una conversazione sulla rocca di Pietra Cappa, analizzandola dal punto di vista storico e geologico. Pietra Cappa è il più grande monolite europeo, da sempre oggetto di curiosità e studi da parte di personalità provenienti da tutto il mondo.

Il professor Stranges aggiornerà i convenuti sugli ultimi risultati delle ricerche sul sito, oltre ad illustrarne le caratteristiche geomorfologiche. Al termine dell’incontro ci sarà una degustazione di prodotti tipici offerta dallo staff di PietraKappa, la Botteguccia del Conoscere, che si propone di promuovere il territorio del reggino nelle sue innumerevoli peculiarità.