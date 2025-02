Basket, Redel Viola in cerca di riscatto contro Brindisi

I neroarancio in trasferta al Palazumbo per invertire il trend negativo delle ultime prestazioni

Mancano poche ore ormai alla palla a due dell’anticipo del secondo turno di play-in Gold tra Dinamo Basket Brindisi e Redel Viola.

La Reggio Calabria cestistica è in questi giorni in fermento per l’arrivo in riva allo stretto della nazionale italiana di pallacanestro guidata da coach Gianmarco Pozzecco.

Leggi anche

Domani sera al Palacalafiore l’atteso match tra Italia e Ungheria, questa sera per i neroarancio l’anticipo in trasferta sul difficile campo della Dinamo Brindisi.

Dopo l’esordio amaro tra le mura amiche terminato con la sconfitta contro Molfetta, il gruppo allenato da coach Cadeo cercherà di invertire il trend negativo che ne ha contraddistinto le prestazioni nelle ultime giornate, complice l’infortunio di capitan Fernandez.

Al Palazumbo di Brindisi in palio due punti fondamentali per il prosieguo del play-in Gold tra due squadre che hanno voglia di riscatto dopo il primo passo falso di questa fase ad orologio.

Leggi anche

L’avversario

Il team brindisino ha terminato la stagione regolare piazzandosi al terzo posto nella divisione pugliese, risultato che è valso il rinnovo del contratto con il coach Cristofaro fino al 2027.

La Dinamo ha dovuto tuttavia sostituire la sua punta di diamante, il play/guardia macedone Nenad Jovanovic, “sotto i ferri” a fine gennaio per ricostruire il crociato. Al suo posto la società della Dinamo ha inserito l’ottimo Andrea Epifani (già in evidenza nella gara persa contro Piazza Armerina), cresciuto a Brindisi e promosso l’anno scorso in B nazionale con la maglia del Ragusa.

Capitano dei biancazzurri è il pivot Vincenzo Pulli, sotto canestro supportato dall’esperienza dell’ala classe ‘97 Alfonso Di Ianni. Sugli esterni la temibile guardia italiana di 193 cm Daniel Datuowei e la guardia-ala lituana Darius Stonkus, protagonista (come Di Ianni e Calò) della trionfale stagione brindisina con la promozione in B Interregionale nel ‘22/’23, e ancora tassello fondamentale di questa Dinamo Basket.

Leggi anche

Completano le rotazioni di coach Cristofaro l’esperto play Emanuele Calò, l’ala Giovanni Greco al quinto anno in maglia biancoazzurra, e il giovane play lituano Urbonas. Occhio ai contributi preziosi degli Under brindisini: dall’Aurora scovati la promettente ala/pivot Michele Delvecchio, un 2007 di 204 cm con buone mani e fisicità sotto canestro, e l’ala georgiana di 203 cm Anri Beltadze.

Arbitri della serata i signori Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia ed Aldo Procacci di Corato.