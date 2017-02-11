Pol Futura – Regalbuto al Botteghelle

Arriva il Regalbuto al Botteghelle e la Futura vuole riscattare il 6-1 dell'andata, tra infortuni, squalifiche e l'invito di capitan Gil ai tifosi

Arriva il Regalbuto a Reggio squadra forte giovane ma già esperta.

Arriva il Regalbuto e torna alla mente la sconfitta della gara di andata quando i ragazzini terribili siciliani travolsero la Futura per 6 a 1, la sconfitta più ampia della sua storia. Mai infatti la Futura aveva subito 6 gol in una partita.

Grande la voglia di rivincita quindi per dimostrare che quella della andata fu una partita particolare , affrontata male con un approccio sbagliato e forse con presunzione. Cosa che non dovrà succedere sabato anche perché il Regalbuto non farà sconti per l’importanza che riveste la partita per la classifica di entrambi.

Mister Mardente ha approfittato del turno di riposo di sabato scorso per completare il recupero di Simone Martino e di Gil. Però in casa Futura quest’anno gli infortuni non mancano mai e questa settimana è stato il turno del Portiere Martino alle prese con un fastidio muscolare che mette in dubbio la sua presenza. Mancherà Ecelestini che dovrà scontare ancora 2 turni di squalifica. Massima attenzione comunque del mister nella preparazione della partita e grande attesa da parte di tutto l’ambiente della squadra di Motta San Giovanni.

Capitan Gil chiama a raccolta i tifosi perché c’è bisogno di loro sabato. Orario di inizio alle 17.00.