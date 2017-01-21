Pol. Futura – Sant’Isidoro, terza giornata di ritorno serie B
La Futura torna al Botteghelle per sfidare Sant'Isidoro, ma senza lo squalificato Caminero e con diversi infortunati
21 Gennaio 2017 - 10:58 | di Vincenzo Comi
Sì torna al botteghelle dopo la trasferta positiva di Corigliano ma soprattutto dopo l’ultima sconfitta interna di 15 giorni fa sul parquet amico.
Futura anche in questa occasione dimezzata da squalifiche e infortuni.
Oltre a Caminero, squalificato, non dovrebbero essere della partita Gil, Simone Martino, Calabrese e Votano ancora alle prese con gli infortuni già noti. Si sta però lavorando alacremente per tentare in extremis il recupero di qualcuno vista l’importanza che riveste la partita per la squadra di Motta San Giovanni.
Servirà il carattere di Corigliano per cercare di battere una squadra che nel girone di andata si impose per 5 a 4.
Grande attesa quindi con la società che aspetta un pubblico numeroso.
Novità l’orario di inizio che sarà alle 16,00.
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