Pol. Futura, si riparte al Palabotteghelle

Sì riparte. Inizia il girone di ritorno e subito a Reggio Calabria di scena l’Edilferr Cittanova, rinforzata dall’arrivo di 3 nuovi calciatori che hanno rinforzato un roster che a questo punto risulta completo ed esperto per la categoria.

Da parte sua bisogna dire che la Futura, sotto la guida di mister Mardente, ha lavorato tanto nel periodo festivo per prepararsi al meglio per un girone di ritorno da affrontare con determinazione .

In casa Futura da segnalare l’assenza di Caminero per squalifica e probabilmente di Votano che non si è allenato per tutta l’ultima settimana a causa di una brutta distorsione alla caviglia rimediata in allenamento.

Mister Mardente tiene alto il livello di concentrazione e pretende dai suoi il massimo.

“Abbiamo lavorato tanto e bene ora dobbiamo dimostrare in partita di riuscire a mettere in atto quanto fatto nell’ultimo mese. Ringrazio i ragazzi per l’impegno ma ora si fa di nuovo sul serio ed il campo sarà l’unico giudice”.

Arbitreranno due fischietti siciliani con Loddo cronometrista.