Polemica infinita. Monopoli, Lopez: ‘De Vito ritenuto non adatto alla categoria’

Quella tra il Monopoli e Marco De Vito è una delle storie infinite del calcio. Si ricorda che il difensore, lo scorso anno in amaranto da metà stagione e protagonista di un buon campionato, sarebbe dovuto tornare in riva allo stretto anche in questo campionato, passaggio non avvenuto per dissidi con la sua vecchia società.

Malumori tra le parti che non lasciano spazio a dubbi in questo post pubblicato dal patron della società pugliese, sulla pagina facebook della società:

“La SS Monopoli 1966, per voce del suo Patron Onofrio Lopez, stigmatizza le dichiarazioni rese dall’ex tesserato De Vito Marco, il quale ricostruisce, in maniera errata e fantasiosa, il nefando rapporto di lavoro con il nostro club.

Si precisa che il calciatore ha fatto parte dei cosiddetti “indesiderati”, poiché i vari allenatori, che si sono succeduti, lo hanno ritenuto non adatto alla categoria e pertanto messo ai margini del progetto tecnico del nostro Club.

La società aveva caldeggiato il trasferimento in serie inferiori, ma l’ex calciatore biancoverde, non ha mai voluto prenderlo in considerazione, assumendo sempre un atteggiamento passivo.

Ad ogni buon conto, auguriamo che il futuro di tale giocatore sia radioso e che possa raggiungere tutti i massimi obbiettivi sportivi”.