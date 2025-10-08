Klaus Davi torna a curarsi all’ospedale di Polistena: ‘Rivalutiamo la sanità calabrese’

L’aveva detto e ha mantenuto la promessa. Reduce da un blitz in Aspromonte per visitare il Santuario di Polsi, ingiustamente definito in passato come “il santuario della ’Ndrangheta”, Klaus Davi ne ha approfittato per effettuare nuovi controlli medici relativi al suo stato di salute, dopo lo svenimento avvenuto lo scorso 11 maggio a San Ferdinando (Rc).

Il massmediologo torna periodicamente all’Ospedale di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove era stato ricoverato in codice rosso a seguito del malore di cinque mesi fa, per monitorare l’andamento del cuore e di tutti i parametri vitali.

I controlli all’ospedale di Polistena

Lunedì scorso Davi si è sottoposto a rigorosi esami clinici, sotto la supervisione del primario, il Dottor Carmelo Massimiliano Rao, celebre cardiologo e autore di numerose pubblicazioni apprezzate anche a livello internazionale.

Lo stesso ospedale era stato visitato l’11 settembre scorso da Elly Schlein e Pasquale Tridico durante la campagna elettorale dell’ex candidato alla presidenza della Regione Calabria.

Klaus Davi dovrà tornare a breve a Polistena per ulteriori approfondimenti diagnostici.