Polo congressuale a Reggio, Laganà (CNA) su Pentimele: ‘Un altro parco giochi non serve’

Turismo congressuale a Reggio Calabria. La nostra città ha numerosi vantaggi: clima mite tutto l’anno, vicinanza del mare con un litorale che si sviluppa per circa 32 chilometri di costa, vocazione turistica naturale e un patrimonio culturale che può reggere anche i flussi fuori stagione.

Il punto debole, però, resta sempre lo stesso. Mancano strutture ricettive adeguate ai grandi numeri. E soprattutto manca un polo congressuale capace di ospitare eventi e meeting. Un’assenza che pesa sulle imprese e sul posizionamento della città nel mercato MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

I dati raccontano un settore che muove migliaia di persone con una buona percentuale di spesa. Secondo ENIT, nel 2024 quasi 850 mila viaggiatori stranieri sono arrivati in Italia per fiere e congressi, con una spesa complessiva stimata in circa 800 milioni di euro e milioni di pernottamenti collegati agli eventi.

In questo quadro, l’Italia continua a crescere tra le destinazioni europee del turismo congressuale. E per città come Reggio la partita non è “solo turistica”. È economica. Perché porta presenze in periodi morti, riempie hotel e ristoranti, e crea relazioni commerciali.

Sul tema interviene Alessandro Laganà, direttore di CNA Reggio Calabria con una riflessione critica sull’area di Pentimele e sulla scelta del Parco Urbano sportivo. Per Laganà, la scelta va ripensata:

«Crediamo che l’idea di destinare l’area di Pentimele ad un altro parco giochi, non sia la migliore, perché ne è stato fatto già uno a meno di due chilometri di distanza, ovvero il Tempietto. Reggio ha già tante strutture sportive, certamente manca uno spazio dove poter fare congressi e l’area di Pentimele sarebbe ideale».

Il ragionamento è legato alle imprese. E al concetto di internazionalizzazione:

«Oggi parliamo di internazionalizzazione, ma non dobbiamo considerare solo che internazionalizzazione significa mandare le nostre aziende all’estero. Può anche voler dire che la città deve diventare un polo e un punto di riferimento anche per le aziende straniere, e quindi creare il matching tra le nostre e le loro, ovviamente con i buyer che arrivano dall’estero».

Parco di Pentimele scelta giusta?

Pentimele non è un’area qualunque. Per posizione e accessibilità è uno dei punti più strategici della zona nord. Negli ultimi anni il progetto del parco urbano è stato raccontato come un intervento di rigenerazione dell’ex fiera, con spazi verdi e aree sportive.

Ma nel dibattito cittadino torna l’idea di un polo congressuale, con un centro eventi e una struttura alberghiera annessa. Un’ipotesi sostenuta anche dal presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana, che da tempo indica Pentimele come area ideale.

Laganà porta un esempio concreto, legato agli eventi locali:

«Pensiamo a Bergarè, d’inverno non possiamo fare nulla, perché dobbiamo affittare padiglioni, gazebo, tensostrutture, che oltre a non essere esteticamente belle, costano anche molto».

E aggiunge :

«Quindi avere un polo che permetta anche di ammortizzare questi costi, perché è già pronto all’uso, sarebbe molto importante».

Scelta di Pentimele tra penali e costi, Laganà: ‘Serve una scelta che dia sviluppo’

Il tema non è solo politico. È anche tecnico ed economico. Modificare un progetto già avviato può comportare penali e perdita di risorse. Laganà lo riconosce:

«Se il progetto di Pentimele dovesse essere modificato, ci saranno ripercussioni economiche, con penali e probabile perdita di soldi. Ma dobbiamo pensare allo sviluppo economico della città, e sarebbe assolutamente necessario modificarlo».

Prossime elezioni e turismo congressuale, presto il confronto con i candidati

La CNA annuncia un passaggio che mette la questione al centro del prossimo confronto pubblico:

«Avremo nei prossimi mesi un confronto con i candidati a sindaco per capire come si intende sviluppare l’idea di un centro congressi. Siamo tutti d’accordo che l’area di Pentimele sarebbe perfetta in questo senso».

La scelta, in sostanza, è tra due modelli. Da una parte l’ennesimo parco urbano sportivo, dall’altra una struttura capace di portare eventi, lavoro e presenze tutto l’anno.