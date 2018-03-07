Polo museale della Calabria. Apertura musei e aree archeologiche straordinarie
Tra marzo e maggio 2018 musei e aree archeologiche statali del Polo museale della Calabria restano aperti anche di lunedì: ecco l'elenco
07 Marzo 2018 - 12:27 | di Vincenzo Comi
Il Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon, comunica che nei mesi di marzo/aprile/maggio 2018 rimarranno aperti al pubblico i luoghi della cultura statali di propria competenza di seguito elencati anche di lunedì.
Galleria Nazionale di Cosenza (Cosenza)
Direttore: Domenico Belcastro
mail: pm-cal.gallerianaz-cs@beniculturali.it
La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)
Direttore: Rossana Baccari
mail: pm-cal.cattolica@beniculturali.it
Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)
Direttore: Rossana Baccari
mail: pm-cal.sanfrancesco@beniculturali.it
Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”di Vibo Valentia – (Vibo Valentia)
Direttore: Adele Bonofiglio
mail: pm-cal.capialbi@beniculturali.it
Museo Archeologico Nazionale di Crotone (Crotone)
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal.crotone@beniculturali.it
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
Direttore: Adele Bonofiglio
mail: pm-cal.sibaritide@beniculturali.it
Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)
Direttore: Rossella Agostino
mail: pm-cal.kaulon@beniculturali.it
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal.capocolonna@beniculturali.it
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri – Locri (Reggio Calabria)
Direttore: Rossella Agostino
mail: pm-cal.locri@beniculturali.it
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal.scolacium@beniculturali.it
Museo Statale di Mileto – Mileto (Vibo Valentia)
Direttore: Faustino Nigrelli
mail: pm-cal.mileto@beniculturali.it
Museo Archeologico Nazionale di Amendolara – Amendolara (Cosenza)
Direttore: Adele Bonofiglio
mail: pm-cal@beniculturali.it
Museo Archeologico Lametino – Lamezia Terme (Catanzaro)
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal@beniculturali.it
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POLO MUSEALE DELLA CALABRIA
Apertura musei, monumenti e aree archeologiche anche di lunedì
Marzo/aprile/maggio 2018
Polo Museale della Calabria
Direttore: Angela Acordon
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone (responsabile)
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
pm-cal.ufficiostampa@beniculturali.it
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