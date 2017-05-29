Polo Museale della Calabria: Musei, monumenti e aree archeologiche
Dalla Galleria Nazionale di Cosenza ai parchi archeologici di Locri, Kaulon e Capo Colonna: le sedi del Polo Museale della Calabria
29 Maggio 2017 - 13:58 | di Federica Geria
Il Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon, con l’assegnazione di nuove Sedi è presente sull’intero territorio regionale con ancora maggiore incisività. Musei, monumenti e aree archeologiche di notevole interesse ne costituiscono un valore assoluto con enormi potenzialità capaci di assegnare alla Calabria un ruolo di primo piano nell’arte, nella cultura e nel turismo.
Ne evidenziamo alcune peculiarità.
Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace
Già dei Frati Minori (fondazione 1252)
Direttore: Vincenzo Ammendolia
mail: pm-cal@beniculturali.it
Galleria Nazionale di Cosenza
Tanti i capolavori custoditi. La sezione Acquisizioni con le opere, fra gli altri, di Pietro Negroni, Marco Cardisco, Mattia Preti, Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera, Luca Giordano; i dipinti della collezione di Banca Carime, avuta in comodato; la sezione Umberto Boccioni che espone una straordinaria raccolta grafica del maestro futurista, nonché la sezione, di recente istituzione, dedicata all’arte contemporanea.
Direttore: Domenico Belcastro
mail: pm-cal.gallerianaz-cs@beniculturali.it
La Cattolica – Stilo
Costruita dai monaci orientali, che nei secoli X e XI vivevano in agglomerati di grotte naturali.
Direttore: Vincenzo Ammendolia
mail: pm-cal@beniculturali.it
Le Castella – Isola Capo Rizzuto
La torre cilindrica, di chiara derivazione angioina, svetta centralmente all’interno della fortezza di Le Castella e ne testimonia l’impianto originario che dovrebbe risalire al XIV secolo.
Direttore: Vincenzo Ammendolia
mail: pm-cal@beniculturali.it
Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”di Vibo Valentia
Di particolar pregio le terracotte (VI –V sec. a. C.), alcuni bronzi e la preziosa laminetta aurea, con testo orfico, rinvenuta in una vasta necropoli che interessa una vasta area della città moderna.
Direttore: Adele Bonofiglio
mail: pm-cal.capialbi@beniculturali.it
Museo Archeologico Nazionale di Crotone
Propone un percorso espositivo, articolato su due piani, all’interno di ampie sale open-space.
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal.crotone@beniculturali.it
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio
Raccoglie testimonianze materiali provenienti dal territorio della Sibaritide. Comprende cinque sale espositive, organizzate in aree tematiche.
Direttore: Adele Bonofiglio
mail: pm-cal.sibaritide@beniculturali.it
Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace
Il Museo dell’antica Kaulon accoglie un considerevole numero di manufatti che illustrano la vita e la storia di questo straordinario lembo di Calabria.
Direttore: Rossella Agostino
mail: pm-cal.kaulon@beniculturali.it
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna
Sul promontorio di Capo Colonna sorgeva uno dei principali santuari della Magna Grecia, dedicato alla grande dea Hera Lacinia, famoso nell’antichità.
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal.capocolonna@beniculturali.it
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri
Permette di scoprire uno scorcio della vita pubblica, privata e religiosa del centro di Locri in età greca e romana.
Direttore: Rossella Agostino
mail: pm-cal.locri@beniculturali.it
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia
Illustra i vari aspetti che vedono la città romana di Minervia Scolacium svilupparsi tra I secolo a.C. e VII secolo d.C..
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal.scolacium@beniculturali.it
Museo Statale di Mileto – Mileto
Espone un cospicuo e rilevante patrimonio di opere d’arte che abbraccia un arco temporale compreso fra l’età tardo imperiale e l’Ottocento.
Direttore: Faustino Nigrelli
mail: pm-cal.mileto@beniculturali.it
Museo Archeologico Nazionale di Amendolara – Amendolara
Custodisce reperti connessi alla storia del territorio: dall’Età del Bronzo Finale e dell’Età del ferro (XII-VIII sec. a.C.).
Direttore: Adele Bonofiglio
mail: pm-cal@beniculturali.it
Museo Archeologico Lametino – Lamezia Terme
Articolato in tre sezioni, Preistorica, Classica e Medievale, la selezione dei reperti esposti evidenzia il livello culturale delle prime comunità, tra le più antiche della Calabria.
Direttore: Gregorio Aversa
mail: pm-cal@beniculturali.it
Museo Archeologico di Metauros – Gioia Tauro
Le sale museali attestano la continuità di vita nel territorio dall’età protostorica fino ad età medievale.
Direttore: Rossella Agostino
mail: pm-cal@beniculturali.it
Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” – Bova Marina
Dà conto di un ricco patrimonio storico-archeologico da aree di abitato, di necropoli e di siti fortificati a controllo del territorio, inquadrabile in un ampio arco cronologico compreso tra l’età neolitica ed il VI secolo d.C. e si caratterizza per la presenza di testimonianze ebraiche; ad oggi è l’unico Parco calabrese con resti riconducibili a tale civiltà.
Direttore: Rossella Agostino
mail: pm-cal.locri@beniculturali.it
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