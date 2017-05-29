Polo Museale della Calabria: Musei, monumenti e aree archeologiche

Dalla Galleria Nazionale di Cosenza ai parchi archeologici di Locri, Kaulon e Capo Colonna: le sedi del Polo Museale della Calabria

Il Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon, con l’assegnazione di nuove Sedi è presente sull’intero territorio regionale con ancora maggiore incisività. Musei, monumenti e aree archeologiche di notevole interesse ne costituiscono un valore assoluto con enormi potenzialità capaci di assegnare alla Calabria un ruolo di primo piano nell’arte, nella cultura e nel turismo.

Ne evidenziamo alcune peculiarità.

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace

Già dei Frati Minori (fondazione 1252)

Direttore: Vincenzo Ammendolia

mail: pm-cal@beniculturali.it

Galleria Nazionale di Cosenza

Tanti i capolavori custoditi. La sezione Acquisizioni con le opere, fra gli altri, di Pietro Negroni, Marco Cardisco, Mattia Preti, Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera, Luca Giordano; i dipinti della collezione di Banca Carime, avuta in comodato; la sezione Umberto Boccioni che espone una straordinaria raccolta grafica del maestro futurista, nonché la sezione, di recente istituzione, dedicata all’arte contemporanea.

Direttore: Domenico Belcastro

mail: pm-cal.gallerianaz-cs@beniculturali.it

La Cattolica – Stilo

Costruita dai monaci orientali, che nei secoli X e XI vivevano in agglomerati di grotte naturali.

Direttore: Vincenzo Ammendolia

mail: pm-cal@beniculturali.it

Le Castella – Isola Capo Rizzuto

La torre cilindrica, di chiara derivazione angioina, svetta centralmente all’interno della fortezza di Le Castella e ne testimonia l’impianto originario che dovrebbe risalire al XIV secolo.

Direttore: Vincenzo Ammendolia

mail: pm-cal@beniculturali.it

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi”di Vibo Valentia

Di particolar pregio le terracotte (VI –V sec. a. C.), alcuni bronzi e la preziosa laminetta aurea, con testo orfico, rinvenuta in una vasta necropoli che interessa una vasta area della città moderna.

Direttore: Adele Bonofiglio

mail: pm-cal.capialbi@beniculturali.it

Museo Archeologico Nazionale di Crotone

Propone un percorso espositivo, articolato su due piani, all’interno di ampie sale open-space.

Direttore: Gregorio Aversa

mail: pm-cal.crotone@beniculturali.it

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio

Raccoglie testimonianze materiali provenienti dal territorio della Sibaritide. Comprende cinque sale espositive, organizzate in aree tematiche.

Direttore: Adele Bonofiglio

mail: pm-cal.sibaritide@beniculturali.it

Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace

Il Museo dell’antica Kaulon accoglie un considerevole numero di manufatti che illustrano la vita e la storia di questo straordinario lembo di Calabria.

Direttore: Rossella Agostino

mail: pm-cal.kaulon@beniculturali.it

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna

Sul promontorio di Capo Colonna sorgeva uno dei principali santuari della Magna Grecia, dedicato alla grande dea Hera Lacinia, famoso nell’antichità.

Direttore: Gregorio Aversa

mail: pm-cal.capocolonna@beniculturali.it

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri

Permette di scoprire uno scorcio della vita pubblica, privata e religiosa del centro di Locri in età greca e romana.

Direttore: Rossella Agostino

mail: pm-cal.locri@beniculturali.it

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia

Illustra i vari aspetti che vedono la città romana di Minervia Scolacium svilupparsi tra I secolo a.C. e VII secolo d.C..

Direttore: Gregorio Aversa

mail: pm-cal.scolacium@beniculturali.it

Museo Statale di Mileto – Mileto

Espone un cospicuo e rilevante patrimonio di opere d’arte che abbraccia un arco temporale compreso fra l’età tardo imperiale e l’Ottocento.

Direttore: Faustino Nigrelli

mail: pm-cal.mileto@beniculturali.it

Museo Archeologico Nazionale di Amendolara – Amendolara

Custodisce reperti connessi alla storia del territorio: dall’Età del Bronzo Finale e dell’Età del ferro (XII-VIII sec. a.C.).

Direttore: Adele Bonofiglio

mail: pm-cal@beniculturali.it

Museo Archeologico Lametino – Lamezia Terme

Articolato in tre sezioni, Preistorica, Classica e Medievale, la selezione dei reperti esposti evidenzia il livello culturale delle prime comunità, tra le più antiche della Calabria.

Direttore: Gregorio Aversa

mail: pm-cal@beniculturali.it

Museo Archeologico di Metauros – Gioia Tauro

Le sale museali attestano la continuità di vita nel territorio dall’età protostorica fino ad età medievale.

Direttore: Rossella Agostino

mail: pm-cal@beniculturali.it

Museo e Parco Archeologico “Archeoderi” – Bova Marina

Dà conto di un ricco patrimonio storico-archeologico da aree di abitato, di necropoli e di siti fortificati a controllo del territorio, inquadrabile in un ampio arco cronologico compreso tra l’età neolitica ed il VI secolo d.C. e si caratterizza per la presenza di testimonianze ebraiche; ad oggi è l’unico Parco calabrese con resti riconducibili a tale civiltà.

Direttore: Rossella Agostino

mail: pm-cal.locri@beniculturali.it