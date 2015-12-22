Polo Museale della Calabria: aperture durante le festività natalizie

Orari di apertura e giorni di chiusura di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali della Calabria durante le feste di Natale e Capodanno

Apertura luoghi della cultura statali durante le festività natalizie.

Il Polo Museale della Calabria, in occasione delle festività natalizie, comunica i seguenti orari di apertura e i giorni di chiusura dei luoghi della cultura statali di propria competenza.

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)

Orari di apertura al pubblico: ore 9.30-12.30; 15.30-17.30 tutti i giorni (esclusi i lunedì feriali), compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio

Galleria Nazionale di Cosenza

Orari di apertura al pubblico: ore 10.00-18.00 tutti i giorni (escluso lunedì), compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio

La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)

Orari di apertura al pubblico: ore 8.00-18.00 (giorni feriali); ore 8.00-14.00 (giorni festivi). Il 25 dicembre e il 1 gennaio ore 9.00-13.00; 14.30-16.30

Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)

Orari di apertura al pubblico: ore 10.00-13.00; ore 15.00-17.00 tutti i giorni, compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00-20.00 (19.30 chiusura biglietteria) tutti i giorni. Fino al 31/12/2015 non è prevista la normale chiusura nazionale del lunedì. Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio

Museo Archeologico Nazionale di Crotone

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00-20.00 (19.30 chiusura cassa), compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00-19.30 tutti i giorni (escluso lunedì). Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio.

Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Caulonia – Monasterace (Reggio Calabria)

Il Museo è chiuso per lavori di adeguamento e ristrutturazione fino al 10/01/2016; il Parco è visitabile dalle ore 9.00 fino ad un’ora prima del tramonto tutti i giorni, compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)

Orari di apertura al pubblico: Museo ore 9.00-13.00; 15.30-19.00 tutti i giorni (escluso lunedì). Il 25 dicembre e il 1 gennaio ore 9.00-19.00. L’area archeologica è visitabile dalle ore 9.00 fino ad 1 ora prima del tramonto tutti i giorni

(fino al 6.01.2016)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00-20.00 (19.30 chiusura biglietteria) tutti i giorni (escluso lunedì). Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Il complesso museale del casino Macrì e le aree archeologiche sono visitabili dalle ore 9.00 fino ad 1 ora prima del tramonto (percorso non illuminato)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)

Orari di apertura al pubblico: Museo ore 9.00-13.00 tutti i giorni (escluso lunedì), chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio; il Parco è visitabile dalle ore 9.00 fino ad 1 ora prima del tramonto tutti i giorni, compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio

Museo Statale di Mileto – Vibo Valentia

Orari di apertura al pubblico: ore 10.00-18.00 tutti i giorni (escluso lunedì). Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Temporaneamente il Museo chiude al pubblico, alternativamente, anche per la metà dei festivi mensili.