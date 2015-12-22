City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Polo Museale della Calabria: aperture durante le festività natalizie

Orari di apertura e giorni di chiusura di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali della Calabria durante le feste di Natale e Capodanno

22 Dicembre 2015 - 13:04 | di Federica Geria

Polo Museale della Calabria: aperture dei luoghi della cultura durante le festività natalizie

Apertura luoghi della cultura statali durante le festività natalizie.

Il Polo Museale della Calabria, in occasione delle festività natalizie, comunica i seguenti orari di apertura e i giorni di chiusura dei luoghi della cultura statali di propria competenza.

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)

Orari di apertura al pubblico: ore 9.30-12.30; 15.30-17.30 tutti i giorni (esclusi i lunedì feriali), compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio

Galleria Nazionale di Cosenza

Orari di apertura al pubblico: ore 10.00-18.00 tutti i giorni (escluso lunedì), compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio

La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)

Orari di apertura al pubblico: ore 8.00-18.00 (giorni feriali); ore 8.00-14.00 (giorni festivi). Il 25 dicembre e il 1 gennaio ore 9.00-13.00; 14.30-16.30

Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)

Orari di apertura al pubblico: ore 10.00-13.00; ore 15.00-17.00 tutti i giorni, compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio 

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00-20.00 (19.30 chiusura biglietteria) tutti i giorni. Fino al 31/12/2015 non è prevista la normale chiusura nazionale del lunedì. Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio

Museo Archeologico Nazionale di Crotone

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00-20.00 (19.30 chiusura cassa), compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00-19.30 tutti i giorni (escluso lunedì). Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio.

Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Caulonia – Monasterace (Reggio Calabria)

Il Museo è chiuso per lavori di adeguamento e ristrutturazione fino al 10/01/2016; il Parco è visitabile dalle ore 9.00 fino ad un’ora prima del tramonto tutti i giorni, compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio 

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)

Orari di apertura al pubblico: Museo ore 9.00-13.00; 15.30-19.00 tutti i giorni (escluso lunedì). Il 25 dicembre e il 1 gennaio ore 9.00-19.00. L’area archeologica è visitabile dalle ore 9.00 fino ad 1 ora prima del tramonto tutti i giorni

(fino al 6.01.2016)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00-20.00 (19.30 chiusura biglietteria) tutti i giorni (escluso lunedì). Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Il complesso museale del casino Macrì e le aree archeologiche sono visitabili dalle ore 9.00 fino ad 1 ora prima del tramonto (percorso non illuminato)

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)

Orari di apertura al pubblico: Museo ore 9.00-13.00 tutti i giorni (escluso lunedì), chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio; il Parco è visitabile dalle ore 9.00 fino ad 1 ora prima del tramonto tutti i giorni, compresi il 25 dicembre e il 1 gennaio
Museo Statale di Mileto – Vibo Valentia

Orari di apertura al pubblico: ore 10.00-18.00 tutti i giorni (escluso lunedì). Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio. Temporaneamente il Museo chiude al pubblico, alternativamente, anche per la metà dei festivi mensili. 

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

NataleCassano allo IonioCosenzaCrotoneGeraceIsola Capo RizzutoLocriMiletoMonasteraceStiloVibo Valentia Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?