Polsi, il Cda del Santuario: ‘Lavori e frana costringono al rinvio delle celebrazioni’
Rinviata anche la visita del Cardinale Zuppi
26 Agosto 2025 - 08:42 | Comunicato Stampa
20070901 Polsi (RC) Fedeli alla processione della Madonna della Montagna nel Santuario di Polsi nel cuore del'Aspromonte in Calabria foto Franco Cufari
Il Consiglio di Amministrazione del Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, insieme al Vescovo Mons. Francesco Oliva e al rettore don Tonino Saraco, hanno fatto pervenire una lettera al Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, esprimendo profonda gratitudine a Sua Eminenza per la disponibilità dimostrata nel voler essere presente tra i pellegrini del Santuario.
Con pari rispetto e rammarico, tuttavia, il Cda informa che – a fronte delle numerose criticità emerse nelle ultime settimane – è stato necessario concordare il rinvio della visita del Cardinale e sospendere le celebrazioni estive previste a Polsi, comprese la Novena e le feste del 2 e del 14 settembre.
Le difficoltà logistiche e strutturali
Il Cda evidenzia che tali difficoltà sono legate a:
- lavori di restauro e valorizzazione della chiesa del Santuario, che resterà chiusa ancora per alcuni mesi;
- la percorribilità della strada di accesso, compromessa da una frana invernale.
Nonostante l’impegno della Regione Calabria, i lavori di messa in sicurezza sono iniziati solo di recente. La messa in sicurezza antisismica del Santuario, finanziata dal Pnrr, e l’avvio dei lavori della strada che collegherà Polsi a San Luca rappresentano comunque uno sviluppo positivo atteso da tempo per l’intero territorio aspromontano.
Le alternative valutate
Il Cda ha rappresentato al Cardinale le varie ipotesi discusse:
- celebrazione dell’Eucaristia solenne a San Luca, presso lo stadio comunale (impraticabile per motivi di sicurezza e agibilità);
- novena dal 24 agosto al 1° settembre nella chiesa parrocchiale di San Luca, con veglia nella notte tra l’1 e il 2 settembre e celebrazione solenne a Locri (pur approvata dalle autorità, la proposta ha suscitato forti reazioni e tensioni sui social, con la diffusione di notizie false circa la chiusura definitiva del Santuario e la rimozione della sacra effigie).
Tali insinuazioni sono state definite infondate e prontamente smentite dai canali ufficiali della Diocesi.
La decisione finale
Il Consiglio di Amministrazione del Santuario, il Vescovo e il Rettore hanno deciso, con sofferenza, di non spostare il simulacro della Vergine, ribadendo il loro impegno a garantire, appena possibile, la ripresa delle celebrazioni nel Santuario, in un contesto rinnovato e sicuro.
La visita del Cardinale Zuppi, rinviata per tutelarne la serenità, resta un desiderio vivo e condiviso, nella speranza di poterlo accogliere in tempi più favorevoli.
“Confidiamo nella comprensione di Sua Eminenza e rinnoviamo il nostro desiderio di accoglierlo presto tra noi. Continueremo a lavorare con dedizione per creare le condizioni più opportune affinché il Santuario di Polsi torni ad essere luogo di incontro, preghiera e bellezza, finalmente messo in sicurezza e reso più accogliente.”