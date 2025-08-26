Polsi, il Cda del Santuario: ‘Lavori e frana costringono al rinvio delle celebrazioni’

Il Consiglio di Amministrazione del Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, insieme al Vescovo Mons. Francesco Oliva e al rettore don Tonino Saraco, hanno fatto pervenire una lettera al Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, esprimendo profonda gratitudine a Sua Eminenza per la disponibilità dimostrata nel voler essere presente tra i pellegrini del Santuario.

Con pari rispetto e rammarico, tuttavia, il Cda informa che – a fronte delle numerose criticità emerse nelle ultime settimane – è stato necessario concordare il rinvio della visita del Cardinale e sospendere le celebrazioni estive previste a Polsi, comprese la Novena e le feste del 2 e del 14 settembre.

Le difficoltà logistiche e strutturali

Il Cda evidenzia che tali difficoltà sono legate a:

lavori di restauro e valorizzazione della chiesa del Santuario , che resterà chiusa ancora per alcuni mesi;

, che resterà chiusa ancora per alcuni mesi; la percorribilità della strada di accesso, compromessa da una frana invernale.

Nonostante l’impegno della Regione Calabria, i lavori di messa in sicurezza sono iniziati solo di recente. La messa in sicurezza antisismica del Santuario, finanziata dal Pnrr, e l’avvio dei lavori della strada che collegherà Polsi a San Luca rappresentano comunque uno sviluppo positivo atteso da tempo per l’intero territorio aspromontano.

Le alternative valutate

Il Cda ha rappresentato al Cardinale le varie ipotesi discusse:

celebrazione dell’Eucaristia solenne a San Luca , presso lo stadio comunale (impraticabile per motivi di sicurezza e agibilità);

, presso lo stadio comunale (impraticabile per motivi di sicurezza e agibilità); novena dal 24 agosto al 1° settembre nella chiesa parrocchiale di San Luca, con veglia nella notte tra l’1 e il 2 settembre e celebrazione solenne a Locri (pur approvata dalle autorità, la proposta ha suscitato forti reazioni e tensioni sui social, con la diffusione di notizie false circa la chiusura definitiva del Santuario e la rimozione della sacra effigie).

Tali insinuazioni sono state definite infondate e prontamente smentite dai canali ufficiali della Diocesi.

La decisione finale

Il Consiglio di Amministrazione del Santuario, il Vescovo e il Rettore hanno deciso, con sofferenza, di non spostare il simulacro della Vergine, ribadendo il loro impegno a garantire, appena possibile, la ripresa delle celebrazioni nel Santuario, in un contesto rinnovato e sicuro.

La visita del Cardinale Zuppi, rinviata per tutelarne la serenità, resta un desiderio vivo e condiviso, nella speranza di poterlo accogliere in tempi più favorevoli.