Pompei-Reggina: settore ospiti, il dato attuale dei biglietti venduti

La disponibilità dei tagliandi nel settore ospiti è notevolmente ridotta rispetto all’ultima trasferta, quella della Reggina sul campo del Sambiase. Per il match con il Pompei, nonostante una capienza di 400 posti, sono 290 quelli messi a disposizione e anche in questa circostanza si ha la certezza che sarà sold out. Il dato di questa mattina segna circa 220 biglietti venduti, facile immaginare che in conclusione di giornata verranno polverizzati quelli restanti. Anche questa volta la Reggina avrà il sostegno numeroso e caloroso dei propri tifosi.

