Ponte Calopinace, posizionata la prima gru: strada chiusa e travi in arrivo – FOTO

Trasporto eccezionale delle due gru per il posizionamento delle travi. Strada interrotta e lavori in corso

Riusciremo ad avere il ponte Calopinace entro l’estate? Questo l’interrogativo di qualche settimana fa rispetto al riavvio dei lavori di uno dei cantieri più discussi in città.

Il ponte, di cui si parla da ormai troppi anni, se concluso, unirà come noto i due tratti della via Marina di Reggio Calabria permettendo a cittadini e turisti di vivere un’altra preziosa porzione di città, il Parco Lineare Sud.

Come riportato su queste pagine, già ieri è arrivata la prima gru in vista del posizionamento delle travi, previsto per domani, giovedì 12 giugno. Nella notte in arrivo invece una seconda gru.

Nel frattempo ‘Castore‘ ha posizionato un cartello con la scritta ‘Strada chiusa‘ proprio nel tratto che dalla via Marina porta al Tempietto.

L’accesso al Parco urbano del tempietto è consentito fino al parcheggio al termine dell’area giochi. Oltre l’accesso è vietato proprio a causa dei lavori sul ponte Calopinace.

Da evidenziare come sul posto, questa mattina, era presente l’ex assessore Franco Costantino, che negli ultimi mesi ha seguito l’iter del riavvio del cantiere. La sua presenza, nonostante sia uscito di recente dalla Giunta, testimonia l’attenzione costante dell’ing. Costantino nei confronti di un’opera importante per la città, attesa, come ricordato, da molti anni.

Nonostante le recenti dimissioni prosegue dunque l’impegno dell’ex assessore che, con il suo occhio vigile, intende mantenere alto l’interesse per il ponte Calopinace.

Dalle parole finalmente si è arrivati ai fatti. Una gru è già posizionata, l’altra è in fase di arrivo e le travi invece le vedremo nella giornata di domani.

Parola mantenuta dunque, fino ad oggi, anche da parte del vice sindaco Paolo Brunetti, erede dell’ing. Costantino nella delega alle grandi opere.

Una volta collocate le grandi travi, spetterà adesso all’impresa completare in tempi brevi il ponte con l’impalcato stradale, per creare una superficie per veicoli e pedoni.

Solo allora cittadini e turisti potranno oltrepassare il tanto atteso ponte Calopinace.