Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Non sono previsti extra costi’
"Con il 'decreto infrastrutture' sono stati modulati gli importi di ciascun anno di lavori per tener conto dello slittamento dei tempi" le parole dell'AD della Stretto di Messina
10 Marzo 2026 - 17:57 | Comunicato Stampa
“Non sono previsti extracosti per il ponte sullo Stretto di Messina”.
Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.
“A parità di investimento complessivo di 13,5 miliardi di euro, con il ‘decreto infrastrutture’ sono stati modulati gli importi di ciascun anno di lavori per tener conto dello slittamento dei tempi conseguente le note delibere della Corte dei conti”.
Spiega l’ad. della Stretto di Messina.