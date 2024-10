Ponte sullo Stretto, evento con Occhiuto, Salvini e Schifani

Il tema dell’incontro sarà l’iter progettuale del Ponte sullo Stretto e il ruolo delle infrastrutture per la competitività del Sud.

Nuovo webinar sul Ponte sullo Stretto all’Università degli Studi di Messina. Nell’ambito dei corsi di Economics of Financial Markets e Politica Economica e Finanza Internazionale del prof. Bruno S. Sergi, mercoledì 16 novembre 2022, presso il Dipartimento di Economia dell’ateneo peloritano (Sala riunioni, 1° piano) dalle ore 14.00 alle ore 16:00 si terrà una tavola rotonda dal titolo: “Ponte sullo Stretto. Si riparte”. Il tema dell’incontro sarà l’iter progettuale del Ponte sullo Stretto e il ruolo delle infrastrutture per la competitività del Sud.

Leggi anche

I lavori saranno coordinati dal giornalista Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb. Dopo una breve introduzione del prof. Bruno S. Sergi, sono previsti gli interventi del vice premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dei Presidenti delle Regioni Calabria e Sicilia Roberto Occhiuto e Renato Schifani, del sottosegretario On. Matilde Siracusano, del vicepresidente della Regione Calabria Giusy Princi, del prof. Daniele Schilirò, dell’avv. Giuseppe Giuffrè, dei professori Michele Limosani, Claudio Borrì, Piero D’Asdia, Giuseppe Muscolino e Alberto Prestininzi, dell’ing. Fabrizio Averardi Ripari, dell’architetto Anna Carulli, del vicesindaco di Messina arch. Salvatore Mondello e dell’ing. Mimma Catalfamo. Concluderà i lavori il Prof. Enzo Siviero, rettore dell’Università eCampus, che con l’architetto Patrizia Bernadette Berardi anticiperà l’uscita dello speciale Galileo GMessina.

La tavola rotonda si potrà seguire in diretta streaming su Google Meet al seguente link: https://bit.ly/3g1zYNQ