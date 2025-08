Ponte sullo Stretto, Tajani: ‘Giornata storica. Era il sogno di Berlusconi’

“Oggi si è compiuto l’atto decisivo di un lungo percorso. Con l’approvazione definitiva del progetto per il ponte sullo Stretto di Messina, possono partire i lavori per realizzare la più grande opera ingegneristica mai costruita in Italia: il ponte a navata unica più lungo del mondo.

Era il sogno di Silvio Berlusconi, un impegno che Forza Italia e i suoi rappresentanti al Governo avevano preso con i cittadini, non solo quelli del Mezzogiorno ma con tutti gli italiani. Un’opera che avrà un impatto benefico sull’economia, sul turismo e sulle condizioni sociali per l’Italia intera”. Cosi Antonio Tajani, vice premier e ministro, in un post du Facebook.

“Il ponte sarà una struttura strategica, non solo per avvicinare la Sicilia al resto d’Italia e all’Europa, ma per lo sviluppo delle aree confinanti, come sempre avviene nel mondo laddove si realizzano grandi opere infrastrutturali. Il ponte servirà anche per la crescita economica e sociale di tutto il Sud, e per un’opera di contrasto allo spopolamento delle aree interne, intorno alla quale costruire un futuro prospero per il Mezzogiorno.

Il coraggio di una scelta. La forza politica di un Governo unito, coerente e determinato di fronte alle grandi sfide. Una giornata storica che dedichiamo al Presidente Berlusconi, alla sua lungimiranza, alla sua straordinaria visione, alla sua voglia di rendere sempre più grande l’Italia”, conclude Tajani.