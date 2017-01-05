Portigliola: concerto ‘Buon anno in musica’

Chiude le manifestazioni natalizie con Roberta Papa, Alessandro Santacaterina, Gianni Favasuli e il soprano Caterina Francese, alle 18 nell'ex scuole medie

PORTIGLIOLA. Si concluderanno venerdì 6 gennaio con il concerto “Buon anno in musica” le manifestazioni natalizie organizzate dalla Amministrazione comunale.

Numerosi e di alto livello i nomi che si esibiranno durante la serata. Aprirà il concerto l’artista Roberta Papa, accompagnata dal maestro Peppe Platani e dal violinista Francesco Sgambelluri.

Seguirà l’esibizione del musicista Alessandro Santacaterina con la sua chitarra battente, per poi continuare con i versi musicati del maestro Gianni Favasuli.

La serata si concluderà con l’esibizione più attesa, quella del soprano Caterina Francese accompagnata da un quartetto di archi.

L’artista vanta un prestigioso curriculum internazionale, tra i numerosi traguardi raggiunti il primo posto al Festival internazionale belliniano di Catania e il premio al Concorso “Mario Del Monaco” Città di Marsala.

Ha in repertorio numerosi e importanti ruoli di soprano lirico e lirico-leggero nelle opere classiche più famose, Rigoletto, Traviata, Falstaff, Ballo in Maschera di G. Verdi, Sonnambula, I Puritani, di V. Bellini, Nozze di Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni di Mozart, Il Matrimonio Segreto di Cimarosa, Lodoletta di Mascagni, Il Barbiere di Siviglia.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18.00 presso l’edificio ex scuole medie di Portigliola.