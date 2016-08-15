Possedere un defibrillatore migliora la qualità di vita

In Italia ogni anno muoiono più di 50000 persone per arresto cardiaco e nella maggior parte dei casi la causa della morte è rappresentata da una fibrillazione ventricolare che si risolve solo applicando una scarica elettrica al cuore. Pertanto, la presenza di un defibrillatore in luoghi pubblici, scuole, palestre, farmacie, può, in molte occasioni, rappresentare uno strumento salvavita essenziale. Grazie alla Legge n° 120 del 3 aprile 2001, oggi chiunque può intervenire tempestivamente in attesa dell’arrivo dei soccorsi, purchè conosca semplici manovre e abbia a disposizione un defibrillatore semiautomatico esterno (AED o DAE). Il DAE è un apparecchio affidabile e semplice da utilizzare che è in grado di ripristinare il ritmo cardiaco in sicurezza.

I defibrillatori sugli aerei e la sopravvivenza

Molte compagnie aeree già da alcuni anni si sono dotate degli apparecchi sopracitati ed, in seguito a ciò,

la percentuale di sopravvivenza , in caso di episodi di fibrillazione ventricolare, è rapidamente passata dal 2% al 50%.

La situazione in Italia e a Reggio Calabria

Nel nostro Paese la situazione è ancora precaria e molto può e deve farsi per adeguarsi agli standard europei ed internazionali. Persino alcuni reparti non intensivi di molti ospedali sono, a tutt’oggi, sprovvisti di defibrillatore. Nella nostra realtà locale è utile precisare che sia la farmacia Fata Morgana che la farmacia Duomo di Reggio Calabria da qualche mese si sono dotate di defibrillatore.

La presenza del defibrillatore ci inorgoglisce e ci rende fieri di poter dare il nostro contributo al fine di garantire una migliore qualità di vita nella nostra città e, soprattutto, di poter portare al territorio dei benefici sul fronte della sopravvivenza.

ARTICOLO TRATTO DALLA RIVISTA TRIMESTRALE DI SALUTE E BENESSERE ‘VIVI BENE’ DELLA FARMACIA ‘FATA MORGANA’ DI REGGIO CALABRIA

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