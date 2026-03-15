Un’immagine, una frase semplice ma significativa. La Reggina ringrazia i tifosi – FOTO

Nonostante il maltempo annunciato e il concreto rischio di forti piogge, i tifosi della Reggina hanno risposto presente. In 510 hanno raggiunto lo stadio d’Alcontres-Barone per sostenere la squadra nella sfida contro la Nuova Igea Virtus, riempiendo il settore ospiti secondo la disponibilità dei biglietti concessi dalla società di casa.

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Un segnale di grande attaccamento ai colori amaranto, arrivato nonostante le condizioni meteo avverse. I sostenitori reggini hanno atteso sugli spalti per circa quaranta minuti, il tempo necessario affinché si prendesse una decisione sulla disputa dell’incontro, incitando la squadra e continuando a cantare.

Alla fine è arrivata la decisione del direttore di gara: partita rinviata. Ma anche dopo l’ufficialità dello stop, i tifosi non hanno fatto mancare il proprio sostegno. I calciatori si sono avvicinati sotto il settore per salutare i presenti, ricevendo applausi e cori da parte dei sostenitori amaranto.

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Un gesto che non è passato inosservato alla società. La Reggina ha voluto ringraziare i propri tifosi attraverso un post sui social: una foto del settore occupato dai sostenitori accompagnata da una frase semplice ma significativa: “Grazie a chi c’è sempre!”

fonte foto: facebook reggina 1914