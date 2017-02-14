Poste Italiane festeggia San Valentino

Riscoprire la bellezza di un pensiero, di un “Ti Amo” scritto a mano sulla carta, in un giorno speciale come quello di San Valentino.

Poste Italiane ha scelto la Festa degli Innamorati per lanciare una nuova iniziativa a sostegno della scrittura, come forma insostituibile di trasmissione di sentimenti ed emozioni, anche nell’epoca della smart communication e dei social network.

Un messaggio rivolto soprattutto alle giovani generazioni, ai “nativi digitali, più inclini a utilizzare sistemi espressivi multimediali e diretti, come sms, email, social, whatsapp.

Cuori negli uffici postali per le frasi d’amore

In trenta uffici postali, uffici multietnici e Spazi Filatelia, distribuiti su tutto il territorio nazionale, sono stati collocati dei grandi cuori da utilizzare come una bacheca su cui lasciare una frase d’amore scritta a mano, in qualunque lingua o nei dialetti regionali.

Tutti i messaggi saranno raccolti e alcuni poi pubblicati sul profilo Facebook di Poste Italiane.

Un modo semplice per coniugare le forme tradizionali di comunicazione con quelle più contemporanee e condivise su internet.

Nell’ufficio postale di Via Miraglia, a Reggio Calabria, a rispondere all’invito sono stati gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, diretto da Giuseppina Princi.

Gli studenti scrivono sui cuoricini di carta

I ragazzi della Quinta/U, accompagnati dalla docente Malaspina, hanno dato spazio alla loro fantasia, scrivendo i loro messaggi d’amore su tanti cuoricini di carta colorati.

Ad accompagnarli in questa riscoperta della “scrittura”, anche un’esposizione di biglietti augurali di San Valentino, in un percorso temporale tra Ottocento e Novecento.

Anche quest’anno, Poste Italiane ha realizzato una cartolina filatelica dedicata al giorno degli innamorati, disponibile allo sportello filatelico dell’Ufficio postale.

Con le iniziative programmate in occasione della Festa di San Valentino, Poste Italiane vuol ricordare che la lettera d’amore attraversa le epoche, ne supera i limiti temporali, e rimane intatta, custodita nel cassetto dei ricordi, testimone tangibile di momenti indimenticabili.