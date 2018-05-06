All’Hostaria dei Campi pizza e menù di pesce
La pizzeria reggina inserisce la novità PescAria dei Campi, un menù di pesce molto vario e di grande qualità: come prenotare
06 Maggio 2018 - 17:51 | di Michele Favano
L’arrivo della bella stagione è combaciante con le movità dell’Hostaria dei Campi che arricchisce il proprio menù. La pizzeria reggina, famosissima soprattutto per la bontà delle sue pizze, inserisce la novità della “PescAria dei Campi” il menù di pesce molto vario e di grande qualità.
Venite ad assaggiare le nostre specialità e ricordate sempre di prenotare il vostro tavolo telefonando allo 0965-324003 oppure al 349-3610766.
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