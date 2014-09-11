PraticaMente fa il ‘botto’ con la seconda edizione di StArt! Ecco tutti i numeri.

Quindici artisti, 81 opere, video, performance e laboratori: la seconda edizione di StArt dell'Associazione PraticaMente prosegue nei prossimi due fine settimana

L’Associazione PraticaMente fa il botto con la seconda edizione di StArt!.I numeri dell’evento: 15 stArtisti, 81 opere d’Arte di vario genere, 4 videoperformance, 4 performance estemporanee, 2 installazioni artistiche, 4 band, 3 laboratori artistici.

I membri di PraticaMente, muniti di null’altro che del proprio entusiasmo e della propria voglia di fare e fare bene, si sono spesi per giorni tutto il giorno per dar luogo ad una collezione di momenti emozionanti di cui serbare gelosamente il ricordo.

Chi ha varcato la soglia della Biblioteca Comunale “Vincenzo De Cristo” di Cittanova il 6 ed il 7 di Settembre si è trovato catapultato in una realtà parallela, dall’anima bohémienne ed ha assistito ad un miracolo dell’underground.

Per dare a quante più persone possibile la possibilità di pascere gli occhi di Bellezza, PraticaMente esporrà le opere d’Arte anche nei prossimi due week-end lunghi, quindi nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, domenica 21 anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Negli stessi giorni sarà possibile altresì interagire con l’installazione dell’Associazione Mammalucco “Ccà non ‘ncè nènti”.