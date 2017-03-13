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Il Prefetto Di Bari ospite di ‘Giovani in campo’

Martedì 14 marzo a Catona il Prefetto Michele Di Bari ospite dell'incontro-dibattito su sicurezza e presenza dello Stato, promosso da Giovani in campo e dall'associazione Nuova Solidarietà

13 Marzo 2017 - 10:50 | di Vincenzo Comi

Michele Di Bari, Prefetto di Reggio Calabria

“Giovani in campo” è il format di approfondimento socio-culturale del giornale on line www.in-cammino.com, edito dall’associazione Nuova Solidarietà.

L’ospite del prossimo incontro – dibattito sarà il Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. A Catona, martedì 14 marzo alle ore 18.00 nel salone della ‘Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore’, si discuterà di “Sicurezza dei cittadini e la presenza dello Stato sul territorio”. Un’altra occasione per la cittadinanza di confrontarsi con il mondo delle istituzioni in modo franco e diretto. La comunità è invitata a partecipare, e soprattutto ad intervenire.

Giovani in campo: incontro con il Prefetto Michele Di Bari a Catona

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