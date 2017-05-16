Premiate le scuole primarie con migliaia di kit scuola e premi tecnologici

“Collection School”: Anghelone premia le classi vincitrici a Porto Bolaro

Distribuiti migliaia di kit scuola e fantastici premi tecnologici: al plesso di San Leo arriva la LIM

Si è conclusa sabato con una splendida cerimonia di premiazione l’iniziativa denominata “Collection School” promossa dal Centro Commerciale Porto Bolaro a favore delle scuole primarie di Reggio Calabria.

Un collezionamento collettivo iniziato lo scorso 1° novembre che, in quattro mesi, ha registrato una grande adesione: 115 le scuole coinvolte, 80 classi partecipanti, per un totale di oltre 1.600 studenti, che hanno raccolto migliaia di scontrini, per un valore minimo cumulativo di 500 euro, e che sabato a Porto Bolaro hanno ricevuto un ricco kit scuola composto da materiale didattico e di cancelleria.

Tanti gli Istituti di Reggio che hanno superato questa soglia accedendo quindi all’estrazione dei premi finali: per i 750,00 euro di scontrini accumulati, la classe IV della scuola primaria S. Gregorio-Cassiodoro Don Bosco si è aggiudicata una stampante; ancora meglio ha fatto la IV della Caterina Troiani che, con un valore di scontrini pari a 1.000,00 euro, ha vinto una videocamera digitale. Il terzo premio se l’è aggiudicato la VB della scuola primaria Spirito Santo che, raccogliendo ben 1.500,00 euro di scontrini, si è portata in classe un computer portatile e una stampante; mentre il premio composto da un computer, una stampante e una macchina fotografica digitale è andato alla IV della scuola primaria Nuova Orizzonti, che ha superato la soglia di 2.000 euro di scontrini. Infine il super premio, una lavagna elettronica touch screen, è stato vinto con 2.500 euro di scontrini dalla scuola primaria S.Leo Filippo Foti Pellaro che ha unito le forze delle classi I, II, III e IV A.

“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti con Collection School” – afferma il Direttore del Centro Alberto Federico “La risposta delle scuole e delle famiglie degli alunni, che così numerose si sono attivate per aiutare la propria classe, ci conferma quanto il nostro contributo sia per loro prezioso. Che sia del semplice materiale didattico quali carta, pastelli, pennarelli o i ben più costosi oggetti tecnologici, tutto viene considerato utile se non addirittura indispensabile. Siamo dunque fieri di aver destinato parte delle nostre risorse per un’iniziativa di marketing sociale” conclude Federico.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Proprietà del centro commerciale, i fratelli Giuseppe e Antonino Falduto, che hanno ringraziato le scuole, i dirigenti scolastici, le insegnanti, gli alunni e le famiglie che hanno aderito all’iniziativa, sottolineando che come imprenditori calabresi sono felici di contribuire alla crescita del proprio territorio anche con iniziative come questa che, nella loro semplicità, danno il senso del rapporto tra l’economia cittadina e le istituzioni scolastiche e istituzionali.

La premiazione delle classi vincitrici è stata aperta con i ringraziamenti dell’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria, Saverio Anghelone, che ha poi assistito al’intera cerimonia condotta da Marcello Francioso che con la sua ironia ha regalato un pomeriggio di divertimento a grandi e piccini.

Scuola Tip. ScuolaPr Comune Classe Premio n° 1 – Stampante – Soglia di partecipazione € 750,00 S. GREGORIO – CASSIODORO DON BOSCO SCUOLA PRIMARIA RC REGGIO CALABRIA IV Premio n° 2 -Videocamera digitale – Soglia di partecipazione € 1.000,00 CATERINA TROIANI SCUOLA PRIMARIA NON STATALE RC REGGIO CALABRIA IV Unica Premio n° 3 – Computer con stampante – Soglia di partecipazione € 1.500,00 SPIRITO SANTO SCUOLA PRIMARIA RC REGGIO CALABRIA V B Premio n° 4 – Computer con stampante e fotocamera digitale – Soglia di partecipazione € 2.000,00 NUOVI ORIZZONTI SCUOLA PRIMARIA NON STATALE RC REGGIO CALABRIA IV Premio n° 5 – Lavagna elettronica – Soglia di partecipazione € 2.500,00 S. LEO – FILIPPO FOTI PELLARO SCUOLA PRIMARIA RC REGGIO CALABRIA I – II – III – IV A