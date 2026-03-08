Premio 8 Marzo: a Palazzo San Giorgio il valore e la testimonianza di eccellenze cittadine

Si è svolta, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la cerimonia dell’ormai consolidato “Premio 8 Marzo” del Comune di Reggio Calabria: una benemerenza che vuole riconoscere il valore di donne che si sono distinte per le loro qualità e le loro competenze nei campi del sapere, della cultura, del sociale o delle professioni.

Un modo per testimoniare e ricordare alla nostra comunità il lavoro, spesso invisibile, di ogni donna e per non dare mai per scontati i diritti acquisiti, da difendere o da conquistare. Ognuna delle premiate, infatti, ha rappresentato e condiviso la propria esperienza nel proprio ambito evidenziando le difficoltà che ancora oggi il mondo femminile incrocia ed è costretto a scontare; al contempo è emerso il valore del prezioso operato delle donne fatto di competenze, sensibilità, caparbietà e soprattutto eccellenza.

Il significato del premio 8 marzo

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha aperto la cerimonia ricordando il significato profondo dell’iniziativa, sottolineando come si tratti di un momento di sobrietà ma che non per questo vuole essere meno solenne nel riconoscere il valore delle donne premiate.

“Questa cerimonia – ha dichiarato- vuole attestare e tributare a ognuna di voi il giusto riconoscimento; siete persone che ogni giorno si spendono nella nostra comunità e rappresentate una testimonianza concreta del ruolo delle donne: architrave fondamentale della nostra società”. “L’8 marzo – ha proseguito- è dedicato a tutte le donne ma il nostro pensiero va soprattutto a quei luoghi del mondo dove questa giornata non può essere celebrata; va alle donne ferite, alle donne alle quali i diritti vengono ancora negati”.

Il messaggio del sindaco facente funzioni

Il primo cittadino ha voluto specificare come la premiazione voglia essere anche un gesto simbolico di vicinanza e soprattutto di riconoscimento pubblico; attraverso le storie e l’impegno delle premiate nella quotidianità.

“Oggi – ha evidenziato- con questa semplice cerimonia, vogliamo rivolgere il nostro pensiero soprattutto ad ogni donna ma testimoniarlo attraverso di voi; attraverso questa splendida batteria di premiate. Non perché non siate già conosciute ma perché oggi vi ritroviamo nella sala della città, in quello che è il palazzo della città e questo palazzo deve essere aperto a tutti ed a tutte; deve essere la casa di tutti e tutte”. ” Riconoscersi qui -ha concluso- significa riconoscersi nella città che tanto amiamo e per la quale ogni giorno ci spendiamo, ciascuno nel proprio ruolo e nelle proprie responsabilità, mantenendo sempre viva la sensibilità nei confronti della nostra società e della nostra comunità”.

Tra le premiate, Tiziana Bianca Calabrò, scrittrice e drammaturga capace di unire la parola scritta alla presenza scenica trasformando la propria arte in atto civile e politico; attraverso la drammaturgia, la narrativa e il monologo ha dato voce alle resistenze del femminile con coraggio, ironia e profonda umanità. Il suo lavoro, premiato a livello nazionale e internazionale, testimonia come la cultura possa essere strumento di cura, memoria e cambiamento. Il riconoscimento è stato consegnato dall’assessora Lucia Nucera.

Premiata anche Anna Maria Cama, dirigente scolastica che ha dedicato la propria vita alla cultura e all’educazione con passione esemplare; studiosa e promotrice di progetti di inclusione e sostenibilità, ha saputo coniugare eccellenza intellettuale e impegno civile, trasformando il sapere in servizio per la comunità. A consegnare il premio il consigliere comunale Giuseppe Giordano.

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha consegnato il riconoscimento a Maria Lucia Colì, capitano di fregata distintasi per elevata professionalità, spiccato senso del dovere e costante impegno al servizio dell’Amministrazione marittima, assicurando con competenza e dedizione la tutela della sicurezza della navigazione, dell’ambiente marino e della legalità, rappresentando un esempio di valore e leadership femminile nell’ambito del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra ha premiato Tiziana Di Giacomantonio, comandante metropolitano delle Guardie Ecozoofile e presidente di ANPANAGEPA ODV di Reggio Calabria, che con determinazione e dedizione ha consacrato la propria vita alla tutela degli animali, alla salvaguardia dell’ambiente e alla difesa della legalità, testimoniando ogni giorno come la forza, la sensibilità e la responsabilità di una donna possano incidere concretamente sulla comunità.

Il sindaco ff Domenico Battaglia ha inoltre consegnato il riconoscimento a Daniela Lampasi, avvocata e dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con oltre vent’anni di carriera nella pubblica amministrazione, culminati nel ruolo di segretaria generale di fascia A e dirigente ministeriale per la Calabria, ha saputo affermarsi con autorevolezza in contesti complessi portando avanti con rigore i valori di legalità, trasparenza e servizio alla comunità.

Il consigliere comunale Antonino Malara ha consegnato il premio a Rosa Giulia Melidoni, sindacalista apprezzata che ha fatto della solidarietà, della giustizia sociale e dell’impegno per la comunità la bussola della propria esistenza; cinquant’anni di impegno nella CGIL al fianco di lavoratori, pensionati e fasce più vulnerabili, credendo nella partecipazione femminile come strumento di cambiamento.

Il consigliere comunale Ginni Latella ha premiato Maria Morabito, dirigente scolastica che ha fatto della propria istituzione un luogo di equità, crescita e opportunità per tutti, dimostrando con rigore e capacità di ascolto come guidare una scuola sia un atto profondamente civile.

L’assessore Carmelo Romeo ha consegnato il riconoscimento ad Angela Puleio che, nel suo ruolo alla guida dell’Archivio di Stato, incarna il valore della tutela della memoria collettiva, dimostrando come la conservazione dei documenti e della storia sia un autentico atto di responsabilità verso la comunità e le generazioni future.

L’assessora Annamaria Curatola ha premiato Giusy Quattrone, avvocata che da oltre venticinque anni esercita con dedizione e competenza la professione legale distinguendosi nel diritto del lavoro e nel contenzioso civile, un percorso professionale e umano caratterizzato da responsabilità e impegno al servizio dell’intera comunità forense.

Il sindaco ff Domenico Battaglia ha inoltre consegnato il riconoscimento a Maria Rita Stilo, avvocata che da oltre trent’anni si distingue per l’impegno professionale e civile nella tutela dei soggetti più vulnerabili, in particolare nel diritto di famiglia, nel diritto antidiscriminatorio e nella lotta alla violenza di genere.

Il consigliere comunale Pino Cuzzocrea ha premiato Francesca Zaccone, docente appassionata, volontaria della Croce Rossa e artista del palcoscenico, capace di portare la magia del teatro nelle aule scolastiche e di tradurre l’arte in gesti concreti di solidarietà al servizio della comunità reggina.

Il riconoscimento speciale alle donne del planetario

Un riconoscimento speciale è stato inoltre conferito alle donne del Planetario di Reggio Calabria, esempio luminoso di passione e dedizione per la divulgazione scientifica. Il premio, consegnato dal consigliere comunale Giuseppe Marino, è stato attribuito a Cristina Pinneri, senior research scientist presso Qualcomm ad Amsterdam; Maria Grazia Labate, dirigente tecnologa dell’Istituto nazionale; Roberta Tripodi dell’INAF – Osservatorio astronomico di Roma; Maria Concetta Tringali, ricercatrice presso l’European Gravitational Observatory di Pisa; Manuela Zoccali, professoressa ordinaria presso l’Istituto de Astrofísica dell’Universidad Católica del Cile. Donne che, attraverso la ricerca, la didattica e la divulgazione, aprono ogni giorno finestre sull’universo, guidando studenti, famiglie e cittadini alla scoperta del cosmo e dimostrando come la scienza sia uno spazio inclusivo e ricco di opportunità.