Quasi quattromila voti finora per il contest di CityNow: le votazioni si chiudono il 20 aprile e il vincitore avrà un video gratuito da 500 euro

Si avvicina alla conclusione il contest lanciato da Citynow sulle proprie pagine, riferito in modo particolare ai migliori ristoranti di carne di Reggio Calabria. Ultimi giorni per esprimere la propria preferenza (Clicca qui per votare) , il 20 aprile infatti si chiuderanno le votazioni.

Quasi 4 mila i voti finora arrivati, il primo posto provvisorio va alla Churrascaria, seguita da Barbecue e Tavernetta. Tutto è ancora da decidere, saranno decisivi gli ultimi giorni di votazione.

Da ricordare come chi ottiene più preferenze vincerà la realizzazione gratuita di un video realizzato da noi di ‘CityNow’ del valore di 500€ e un premio di riconoscimento!

Se non trovate nell’elenco il Vostro ristorante, potrete segnalarlo a redazione@citynow.it. Verrà inserito nell’elenco e potrete esprimere il Vostro voto.

(Clicca qui per votare) e partecipare al contest.