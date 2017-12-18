Momento sentitissimo dedicato alla memoria di un reggino doc cittadino di Treviglio. In occasione della gara Viola Reggio Calabria-Remer Treviglio (valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A2 Girone Ovest) in programma per domenica 7 dicembre 2017 alle 18 presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria, è stato assegnato il Premio Domenico Durante.

L’iniziativa è nata da un’idea di Giovanni Mafrici e Paolo Taddeo (i telecronisti di Viola e Blu Basket 1971 su Lnp Tv), colleghi e soprattutto amici di Domenico Durante, per ricordare proprio in occasione delle partite tra Reggio Calabria e Treviglio, la figura del giornalista reggino-trevigliese.

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In occasione della gara tra Viola e Remer è stato nominato l’MVP dell’incontro da un’apposita commissione (Il Presidente nero-arancio Raffaele Monastero con la collaborazione del Ds Gaetano Condello, l’ex dirigente e giornalista lombardo Maurizio Cozzi , la dirigente della Blu Basket, Rossella Prandina, gli allenatori Marco Calvani e Adriano Vertemati, l’editore reggino Santo Frascati, il giornalista trevigliese Gabriele Colombo e, ovviamente, i telecronisti Giovanni Mafrici e Paolo Taddeo).

I voti sono praticamente tutti per lui: vince Agustin Fabi, Capitano della Viola Reggio Calabria con trascorsi anche alla Blu Basket Treviglio.

Fabi vince la terza edizione del premio che sorrise ai nero-arancio Alex Legion e Riccardo Rossato nella passata edizione.; la quarta edizione del Premio Domenico Durante verrà assegnata domenica 31 marzo in occasione della gara di ritorno al PalaFacchetti di Treviglio.