Premio Granillo, Maria Stella: ‘Emozionatissima ed onorata di questo riconoscimento…’

Ai microfoni di CityNow, in occasione del “Premio Granillo”, organizzato da Maurizio Insardà, è intervenuta Maria Stella, la figlia dello storico Presidente amaranto. Queste le sue dichiarazioni.

“Tantissima emozione. Non so spiegare il mix di emozione e orgoglio nel ricevere questo premio. Siamo giunti alla seconda edizione. sono emozionata. Quest’anno il premio andrà a Beppe Marotta, che non ha bisogno di presentazioni. Non poteva andare a persona migliore.